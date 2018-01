Trump: DACA “provavelmente morto” devido aos democratas

O Presidente culpou os legisladores democratas pelo impasse na aprovação de um projeto de lei que substitua o programa

No domingo (14), o Presidente Donald Trump postou no Twitter que o programa que protege os imigrantes indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância está “provavelmente morto”; pondo a culpa nos legisladores democratas.

“O DACA está provavelmente morto porque os democratas não o querem realmente. Eles simplesmente querem falar e tirar o dinheiro desesperadamente necessário às nossas Forças Armadas”, postou o Presidente.

Na noite de terça-feira (9), um juiz federal bloqueou temporariamente a decisão da administração Trump em acabar com o programa que protege imigrantes jovens da deportação. O Juiz William Alsup acatou o pedido feito pelo estado da Califórnia, advogados e ativistas para impedir que o Presidente Donald Trump cancele o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) enquanto a ação judicial tramita no tribunal.

Alsup disse que os advogados de defesa do DACA demonstraram claramente que os jovens indocumentados beneficiados pelo programa “tendem a sofrer danos graves e irreparáveis”, caso a justiça não agisse. O magistrado acrescentou que os advogados possuem grande possibilidade de vencerem no julgamento.

Trump anunciou no ano passado que cancelaria o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), entretanto, concedeu ao Congresso 6 meses para a redação de uma lei que o substitua. Entretanto, os legisladores devem fechar um acordo com a Casa Branca e o Presidente tem dito que um muro ao longo de toda a fronteira com o México “deve fazer parte da aprovação do DACA”.

O USCIS informou que começará a aceitar as novas aplicações depois que uma ordem judicial federal anulou temporariamente a decisão de Trump. No domingo, o Presidente acrescentou querer que os imigrantes entrassem nos EUA tendo como “base o mérito”.

“Eu, como o Presidente, quero que as pessoas que entrem em nosso país ajudem a nos tornar fortes e grandes novamente. As pessoas vindo através de um sistema baseado no MÉRITO. Chega de loterias! #AMERICA FIRST”, postou Trump.

A postagem no Twitter foi feita depois dos rumores que o Presidente se referiu aos imigrantes de nações africanas, El Salvador e Haiti como oriundos de “países de merda”.

“Por que nós estamos tendo todas essas pessoas de países de merda vindo aqui?” Teria perguntado Trump a alguns legisladores durante uma reunião na Casa Branca sobre o DACA.