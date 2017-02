Trump “desmente” insatisfação do povo por decreto na imigração

Pesquisa revela que 53% dos entrevistados são contra a proibição da entrada nos EUA de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos

Na manhã de segunda-feira (6), o Presidente Donald Trump continuou o ataque às pesquisas de opinião, postando no Twitter que qualquer estudo que revele a impopularidade de suas ações na imigração são “notícias falsas” e que seus dados internos são superiores. As mensagens foram postadas enquanto ele tenta fortalecer o apoio ao projeto de lei que impede a entrada nos EUA de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos e a suspensão do programa de refugiados sírios. O Departamento de Justiça luta contra a decisão judicial que suspendeu o decreto de lei.

“Quaisquer pesquisas negativas são falsas, assim como as pesquisas da CNN, ABC, NBC nas eleições. Desculpe, o povo quer segurança na fronteira e seleção extrema”, postou Trump no Twitter.

“Eu monitoro os meus próprios dados, baseados em grande parte pelo acúmulo de informações e todos sabem disso. Algumas mídias falsas com o objetivo de marginalizar, mentiras!” Acrescentou.

A crítica de Trump às pesquisas de opinião ocorreu poucos dias depois que o estudo realizado pela CNN/ORC revelou que 6 entre 10 entrevistados se opõem a construção do muro ao longo da fronteira com o México e 53% deles disseram que são contra o decreto de lei na imigração. Posteriormente, o presidente criticou outro alvo favorito: O jornal New York Times, que publicou um artigo sobre Trump e os “primeiros tropeções” dos membros de seu gabinete.

“O fracassado @mytimes escreve verdadeiras ficções sobre mim. Eles têm errado há dois anos e agora estão inventando histórias e fontes!” Postou.

. Iran agradece a Trump:

Na terça-feira (7), o líder supremo do Iran assumiu o tom extremamente sarcástico quando discursava para um grupo de fuzileiros navais. O seu objetivo: A política externa de Trump.

“Na realidade, nós gostaríamos de agradecer este novo presidente! Nós o agradecemos, pois ele facilitou para nós revelar a verdadeira face dos Estados Unidos”, disse Ayatollah Ali Khamenei. “Agora, com tudo isso que ele está fazendo, algemando uma criança de 5 anos num aeroporto, ele está mostrando a realidade dos direitos humanos americanos”.

. Batalha judicial:

Na sexta-feira (27), Trump assinou o decreto de lei que proíbe a entrada nos EUA de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos, incluindo o Iran. A ordem também suspendeu o programa de refugiados por 4 meses e impedia a entrada no país de todos os refugiados sírios por tempo indefinido. No sábado (28), a ordem foi primeiramente suspensa temporariamente em todos os EUA por um juiz federal. Na segunda-feira (6), a Corte de Apelações do 9º Circuito negou pedido do governo de suspender a decisão judicial e determinou que ambos os lados apresentem os seus argumentos antes da decisão final.