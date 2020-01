Trump desviará bilhões do Pentágono para construir muro na fronteira

O Presidente planeja se apropriar de US$ 7,2 bilhões que seriam gastos em programas de construção militar e no combate a narcóticos

A Casa Branca confirmou que o Presidente Donald Trump tenta desviar verba adicional para a construção do muro na fronteira dos EUA com o México. Ele disse: “O México está pagando pelo muro. Você sabe disso, verá isso”. Entretanto, o jornal Washington Post postou que o Presidente planeja se apropriar de US$ 7,2 bilhões que seriam gastos em programas de construção militar e no combate a narcóticos e usá-los para construir o polêmico muro ao longo de toda a divisa entre os dois países.

Alguns legisladores estão preocupados com o fato de que tal medida possa ser contraproducente. “Você acha que tirar US$ 3,5 bilhões do programa militar de combate às drogas é um problema, seria um problema?” Perguntou a Deputada Kathleen Rice (D-NY).

“Precisamos de um muro na fronteira. Posso lhe dizer isso”, disse o Chefe Brian Hastings, do Departamento de Patrulha nas Fronteiras (CBP).

Vários funcionários do governo, incluindo o secretário do Departamento de Defesa, Mark Esper, manifestaram apoio. “A primeira prioridade do DOD é a proteção da pátria, de modo que a fronteira sudoeste é uma questão de segurança”, disse Esper.

No ano passado, o Presidente Trump transferiu bilhões de dólares das Forças Armadas para a fronteira. E, no mês passado, um juiz do tribunal federal decidiu que isso era uma violação da lei. Entretanto, a construção do muro continua enquanto a decisão é apelada na justiça.

“Estou preocupado que ele esteja roubando nossas famílias militares e aqueles que estão na linha de frente”, disse a Deputada Nanette Barragan (D-CA).

Legisladores democratas como Barragan e o deputado Mike Levin (D-CA) enfatizam que apenas o Congresso pode decidir como é gasto o dinheiro.

“Quero garantir que o dinheiro vá para onde deveria ir”, disse Levin.

O Escritório de Administração & Orçamento confirmou que o presidente está explorando maneiras de transferir dinheiro para a fronteira com o México, mas informou que os detalhes não foram resolvidos.