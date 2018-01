Trump diz concordar com cidadania para “Dreamers”

O Presidente deu ao Congresso até março para que fosse encontrada uma solução definitiva para o DACA

O Presidente Donald Trump diz estar aberto para a possibilidade de cidadania para os cerca de 800 mil imigrantes indocumentados que foram trazidos aos Estados Unidos ainda na infância e beneficiados pelo Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). O programa, lançado durante a administração do então Presidente Barack Obama, protege da deportação os jovens indocumentados.

Trump disse a repórteres que “nós iremos transformá-lo nisso. Isso irá acontecer, em algum ponto no futuro, ao longo do período de 10 a 12 anos”. Ele se referiu aos imigrantes jovens que têm se beneficiado com o DACA.

Em janeiro de 2017, o Presidente anunciou que cancelaria o programa, entretanto, deu ao Congresso o prazo de até 8 de março para que os legisladores apresentassem e votassem numa alternativa definitiva para o DACA.

Trump acrescentou que estava confiante de que um acordo será alcançado com relação ao polêmico assunto. Ele comentou que os jovens indocumentados, conhecidos como “Dreamers”, não deveriam se preocupar.