Trump diz que assinará em breve decretos de lei na imigração

O Presidente evitou citar detalhes e vários auxiliares sêniores disseram que não sabiam o que ele planeja fazer

Durante uma entrevista a Hill.TV, o Presidente Donald Trump indicou que usará seus poderes executivos no sistema migratório antes das eleições de novembro. “Eu farei coisas ao longo das próximas duas semanas que têm a ver com a imigração, as quais eu penso que vocês ficarão muito impressionados”, disse ele no encontro de 45 minutos no salão oval, na terça-feira (18).

Ele evitou comentar o que seria e vários auxiliares sêniores disseram ao Hill.TV que não sabiam o que o Presidente planeja fazer. Trump acusou os democratas de se oporem à construção de um muro na fronteira com o México somente para contrariá-lo. Essa promessa foi uma das bases de sua campanha eleitoral em 2016. Ele acrescentou que precisa da maioria republicana no Senado para evitar uma obstrução legislativa (filibuster, em inglês).

“A vida inteira dos democratas é tentar garantir que não tenhamos o muro, não porque não precisamos, pois precisamos sim. Entretanto, essa foi a promessa que eu fiz e, então, eles querem tentar garantir que eu não cumpra tal promessa”, acrescentou.

O problema, frisou ele, é que o Senado exige 60 votos para aprovar um projeto de lei sem uma obstrução legislativa e os republicanos ocupam apenas 51 assentos.

“Nos temos que conseguir 60 (assentos)”, disse Trump. “Então, dez democratas estão controlando o Senado. Nós não deveríamos ter a regra do filibuster. A primeira coisa que o Chuck Schumer (Líder da Minoria no Senado) faria se ele conquistasse o controle do Senado seria livrar-se da regra do filibuster. Por qualquer que seja a razão, ninguém consegue explicar, eles simplesmente não o fazem. Isso significa que temos que conseguir mais nove republicanos. Então, é algo bastante difícil, embora precisemos”.

A possibilidade de o Partido Republicano (GOP) conseguir a maioria de 60 assentos é muito pouca nas eleições intermediárias desse ano. Trump disse que encontrou inspiração para o projeto quando discursava no memorial de 11 de setembro na Pensilvânia.

“Eles construíram esse muro lindo onde o avião caiu na Pensilvânia, Shanksville, e eu estava lá. Eu fiz o discurso, foi bonito e o que eles fizeram é incrível”, disse o Presidente. “Eles têm uma série de muros, quero dizer, é perfeito. Então, então, nós estamos pressionando arduamente”.

O Flight 93 National Memorial foi construído no local onde caiu o voo 93da United Airlines sequestrados por 4 terroristas da Al Qaida em 9/11. Quarenta passageiros e a tripulação morreram.