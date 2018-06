Trump diz que assinará ordem que suspende separação de famílias na fronteira

O Presidente voltou atrás meses depois que o Procurador Geral de Justiça Jeff Sessions anunciou a política de “tolerância zero”

Na quarta-feira (20), o Presidente Donald Trump voltou atrás e parou de defender a separação de famílias detidas na fronteira dos EUA com o México. Ele adiantou que “assinará algo” que suspenda a política cruel da administração atual. O comentário foi feito durante uma reunião com legisladores do Partido Republicano (GOP) na Casa Branca, onde disse que tomará ações “antecipadas” enquanto o ultraje nacional continua a crescer.

Apesar de possui o poder pleno para fazê-lo, Trump e a administração dele haviam previamente se recusado a suspender a prática de separar as crianças de seus pais. “Eu estarei assinando algo brevemente que fará isso”, disse ele. “Eu farei algo que de alguma forma será antecipado e no final será equiparada pela legislatura. Eu tenho certeza”.

Custa muito mais caro a prática de arrancar as crianças dos braços de seus familiares e mantê-las em “cidades tendas” do que deixa-las ficar com suas famílias. As autoridades de segurança nacional já começaram a redigir uma ordem que suspenda essa prática. A secretária do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, estava a caminho da Casa Branca para discutir a ordem com a equipe presidencial.

“Nós estamos buscando manter as famílias juntas”, disse Trump. “Nós assinaremos um decreto de lei. Brevemente, nós assinaremos um decreto de lei. Nós manteremos as famílias juntas. Entretanto, temos que manter a dureza ou o nosso país será atropelado por pessoas, pelo crime, por todas as coisas as quais não aceitamos; aquelas que não queremos”.

Trump voltou atrás meses depois que o Procurador Geral de Justiça Jeff Sessions anunciou a política de “tolerância zero” com relação às passagens clandestinas na fronteira entre os EUA e México. A decisão fez com que quase 3 mil crianças foram separadas de suas famílias e postas em centros de detenção ou campos temporários no Texas e outros estados.

A política austera de Trump tem provocado duras críticas depois da divulgação pública das condições nos campos de detenção nos últimos dias. Vídeos chocantes de crianças chorando pelos pais e imagens de crianças em gaiolas de arame provocaram retaliações contra a prática e pedidos para que Nielsen abandone o cargo.

O Presidente tem acusado falsamente os democratas pela própria política praticada por ele e até o momento empurrado a responsabilidade para o Congresso, encorajando os legisladores do GOP a aprovarem um projeto de lei que libere verba para a construção de um muro ao longo da fronteira e suspenda a separação de famílias. Mantendo a ofensiva, Trump alegou na quarta-feira (20) que os democratas apoiam a abertura das fronteiras e acusou de forma bizarra pessoas do Oriente Médio de trazerem a criminalidade aos EUA.

“Eles gostariam de ter as fronteiras abertas onde qualquer pessoa no planeta possa simplesmente passar, incluindo do Oriente Médio, qualquer pessoa, de qualquer lugar, que elas possam simplesmente entrar no nosso país”, disse Trump. “Problemas tremendos com isso. Crimes tremendos causados por isso. Nós simplesmente não permitiremos isso”.

Enquanto o provável decreto de lei não for assinado, custa muito mais abrigar crianças separadas de suas famílias em “cidades tendas” do que deixa-las ficar com seus familiares.