Trump é acusado de assédio sexual

Summer Zervos alega que Trump a beijou diversas vezes e a assediou sexualmente, em 2007

O Presidente Donald Trump alega que a ex-candidata do programa “The Apprentice”, que o acusa de assediá-la sexualmente num quarto de hotel há vários anos foi “politicamente motivada” e, portanto, ele estaria exercitando o “direito de se defender” quando a chamou de “mentirosa”. Na ação judicial apresentada junto a um tribunal de Manhattan (NY), a qual tenta anular o processo de difamação apresentado por Summer Zervos, Trump afirma que ela “se infiltrou no debate político” ao fazer “acusações falsas no pico da campanha presidencial”.

Ele simplesmente “exercitou o direito dele que consta na Primeira Emenda de defender-se”, alegou o advogado de defesa de Trump, Marc Kasowitz, na ação judicial.

Kasowitz pede ao juiz para cancelar processo de difamação movido por Zervos.

A advogada de defesa de Zervos, a ativista e feminista Glória Allred, rebateu que “nenhum homem está acima da lei e isso inclui o presidente dos Estados Unidos”.

Em outubro de 2016, Zervos, que era então candidata da 5ª temporada do programa “The Apprentice”, anunciou numa coletiva de imprensa que Trump a beijou diversas vezes e a assediou sexualmente no Hotel Beverly Hills em 2007.

“A resposta curta do Presidente Trump parece ser mais um ensaio dos argumentos já apresentados por ele”, rebateu Glória, que adiantou estar pronta para qualquer pergunta por parte do tribunal na próxima audiência.