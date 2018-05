Trump é criticado por chamar membros de gangues de “animais”

Ativistas acusam que o Presidente se referiu na realidade a todos os imigrantes indocumentados

Na quarta-feira (16), o Presidente Donald Trump criticou os imigrantes indocumentados na quarta-feira, depreciando-os como “animais” e não como “pessoas”. O duro comentário de Trump, que desencadeou uma avalanche de indignação nas redes sociais, veio em resposta à reclamação de uma xerife na Califórnia de que as leis do estado dela impedem a polícia local de alertar as autoridades federais sobre membros de gangues do MS-13.

“Temos pessoas entrando no país ou tentando entrar”, disse Trump. “Você não acreditaria o quanto essas pessoas são ruins. Elas não são pessoas. São animais”.

Apesar de o comentário ser relacionado a declaração da Xerife Margaret Sims, do Condado de Fresno, sobre os membros de quadrilhas de rua, Trump não referiu-se nenhuma vez à violência ou atividade de gangues em sua resposta, ao invés disso, terminou o comentário criticando as leis de imigração dos EUA.

“Por causa das leis fracas, eles vêm rapidamente, nós os pegamos, nós os liberamos, nós os pegamos de novo”, disse Trump. “Como eu disse antes, as leis mais idiotas sobre imigração no mundo. Então, vamos cuidar disso.”

Os comentários feitos por Trump provocaram a ira instantânea dos ativistas defensores da imigração, os quais enfatizaram que o uso do insulto pareceu se aplicar aos imigrantes indocumentados em geral.

“Isso é doentio”, postou no Twitter o Voto Latino, um grupo de ativistas em Washington. “Os imigrantes não são animais. Os imigrantes são homens e mulheres trabalhadores que buscam um futuro melhor para seus filhos, longe da violência”.

Juan Escalante, um imigrante venezuelano e gerente de comunicações do America’s Voice, disse que seu coração quase parou quando leu a notícia sobre o comentário de Trump. “Quando o presidente diz ‘animais’ dessa forma, ele está falando de uma categoria inteira de pessoas que ele considera indignas do sonho americano”, disse Escalante, beneficiário do programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) da era Obama. “Ele continua a minar os valores americanos e é vergonhoso”.

Durante reunião na Casa Branca, na quarta-feira (16), Trump também pediu ao Departamento de Justiça (DOJ) que investigue a prefeita de Oakland, Libby Schaaf, por obstrução da justiça por ter alertado recentemente moradores de uma iminente batida migratória.

O Departamento de Imigração (ICE) tornou-se significativamente mais agressivo desde a posse de Trump, com a disparada dos índices de deportação de imigrantes indocumentados sem antecedentes criminais. As administrações anteriores concentraram-se principalmente na deportação de imigrantes indocumentados com antecedentes criminais. O procurador-geral Jeff Sessions anunciou na semana passada que os agentes de imigração começarão a separar as crianças de seus pais indocumentados, e “se você não gosta disso, então não contrabandeie crianças”.