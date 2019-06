Trump elogia o México por “grande acordo” sobre imigração

O Presidente postou uma avalanche de mensagens no Twitter que consideraram o acordo “um grande negócio”

O Presidente Donald Trump citou o acordo de imigração com o México e reclamou de seus críticos na mídia com uma avalanche de postagens no Twitter que consideraram o acordo “um grande negócio”.

“O México concordou em começar imediatamente a comprar grandes quantidades de produtos agrícolas de nossos fazendeiros patriotas!” Postou ele em letras maiúsculas no Twitter às 8:03 da manhã.

“Isso vai ser um grande negócio porque o México usará suas leis de imigração fortes; uma mudança de jogo”, disse Trump, citando Brandon Judd, presidente do Conselho Nacional de Patrulhamento de Fronteiras. “As pessoas não serão mais liberadas nos EUA”, continuou a postagem.

De acordo com os termos anunciados na sexta-feira (7), o México concordou em manter os migrantes oriundos da América Central em busca de asilo nos EUA do seu lado da fronteira até que seus casos sejam decididos.

O acordo liderou a ameaça de Trump de começar a impor tarifas sobre produtos mexicanos a partir de segunda-feira (10).

“O México vai se esforçar muito e, se fizer isso, será um acordo muito bem-sucedido tanto para os Estados Unidos quanto para o México!” Postou Trump.

Ele também criticou “muitos relatos falsos (surpresa!)” Sobre o acordo “pela mídia falsa e corrupta, como a Comcast/NBC, CNN, @nytimes & @washingtonpost.

“Esses ‘Fakers’ são más notícias!” Postou Trump.