Trump “entrega” futuro do DACA ao Congresso

O Presidente anunciou que “desmantelará” o programa em 6 meses

Na terça-feira (5), a administração Trump anunciou o fim do programa DACA, lançando o medo e a incerteza a quase 1 milhão de imigrantes indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância. O programa permite que os jovens trabalhem e afasta o risco da deportação.

A decisão de Trump revelou a decisão de cumprir a base das promessas de campanha, ao mesmo tempo em que transfere ao Congresso e o gabinete dele o trabalho sujo de decidir o que fazer a seguir. O Presidente permaneceu a maior parte do tempo calado enquanto protestos foram realizados em todo o país e empresários, legisladores e ativistas defensores dos imigrantes condenaram a decisão.

O Promotor Público Geral Jeff Sessions divulgou a notícia durante uma coletiva de imprensa que ofereceu poucos detalhes sobre como o “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) será cancelado. Sessions criticou o programa, o qual o ex-presidente Barack Obama iniciou através de decretos de lei, considerando-o um abuso do poder presidencial.

“Nós somos um povo compassivo e somos um povo de leis. Entretanto, não há nada de compassivo no não cumprimento das leis migratórias”, disse ele.

Sessions alegou, sem evidências, que os imigrantes beneficiados pelo DACA estão roubando as vagas de emprego dos trabalhadores americanos natos. Ele acrescentou que a administração Trump começaria de forma “ordenada e legal” a desmantelar o DACA, enquanto o Congresso terá 6 meses para aprovar uma legislação que o substitua. Em comentários rápidos aos repórteres após o pronunciamento, Trump disse achar que “irá funcionar muito bem”.

“Eu tenho amor por essas pessoas e espero que agora o Congresso seja capaz de ajuda-las e o faça de forma apropriada”, comentou.

Numa postagem através do Twitter ele acrescentou que “eu espero trabalhar com os democratas e republicanos no Congresso na abordagem de uma reforma migratória que coloquem os cidadãos trabalhadores em primeiro lugar”.

O DACA protege cerca de 800 mil indocumentados nos EUA e os permite que trabalhem legalmente no país. Depois que o Congresso falhou na aprovação de uma reforma migratória, Obama assinou a ordem executiva que visa proteger os jovens da deportação, caso tenho vivido a maior parte da vida nos EUA.

Conforme as novas regras do Departamento de Segurança Nacional (DHS), as novas aplicações do DACA não serão mais aceitas. Os imigrantes já beneficiados pelo programa poderão trabalhar até a data de vencimento das permissões. Aqueles que as permissões expirarem em 5 de março de 2018 terão até 5 de outubro para aplicar para a renovação de 2 anos. As autoridades disseram que os DREAMers não serão “prioridade” para deportação a menos que cometam crimes.