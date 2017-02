Trump: Juízes contra decreto na imigração não sabem ler

O presidente alegou que a sua polêmica ação na imigração é “necessária” para manter a segurança nacional

Na quarta-feira (8), o Presidente Donald Trump atacou a ação judicial contra o seu decreto de lei que proíbe temporariamente a entrada nos EUA cidadãos naturais de 7 países muçulmanos e suspende indefinidamente o programa de refugiados sírios. Ele fez o comentário durante um encontro com a Major Cities Chiefs Association e a Major Counties Sheriffs’ Association, nas imediações da Casa Branca, em Washington-DC. O objetivo da reunião foi a leitura de uma lei migratória que o presidente acredita oferece apoio ao seu controverso decreto de lei.

“Ela (a lei) não pode ser mais clara”, disse Trump. “Um aluno ruim na escola secundária entenderia isso”.

“Caso esses juízes quiseram, na minha opinião, ajudar a Corte, em termos de respeito pela Corte, eles fariam o que deveriam estar fazendo”, acrescentou, pedindo os magistrados do Tribunal de Apelação para apoiarem os advogados do Departamento de Justiça no caso.

Além disso, Trump abordou a audiência ocorrida na noite de terça-feira (7) na Corte do 9º Circuito. “Eu ouvi coisas que não pude acreditar. Coisas que realmente não têm nada a ver com o que eu acabei de ler”.

Entretanto, ele cautelosamente evitou atacar diretamente a Corte. “Eu nunca vou querer dizer que a Corte está influenciada”, disse o presidente.

A Corte de Apelações tende a emitir sua decisão na próxima semana se cancela a determinação da Corte Federal no estado de Washington em bloquear o decreto de lei.

Trump justificou a polêmica ação na imigração alegando que se trata de preocupação com a segurança nacional. “Eu acho que a nossa segurança está em risco”, comentou.

Entretanto, todos os 7 países incluídos no decreto de lei presidencial não são responsáveis por ataques terroristas contra os EUA desde 1975, ou seja, há mais de 40 anos.

Posteriormente, Trump disse que o terrorismo está aumentando, entretanto, prometeu que “eu tomarei conta disso”.

O presidente também reiterou a promessa feita aos policiais e xerifes de que ele construirá um muro ao longo da fronteira com o México.

“Muita gente diz, ‘Oh, o Trump estava somente brincando com relação ao muro’. Eu não estava brincando. Eu não brinco”, concluiu.