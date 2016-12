Trump não poderá fechar ONG até final de investigação por fraude

No sábado (24), quando a maioria da população dos EUA estava focada no Natal, o presidente eleito anunciou que dissolverá a Trump Foundation

No sábado (24), o novo presidente eleito, Donald Trump, agiu para eliminar um conflito de interesses em potencial, quando anunciou que fechará a fundação de caridade criada por ele.

“Para evitar até mesmo a aparência de qualquer conflito em meu papel como presidente, eu decidi em continuar o meu grande interesse em filantropia de outra forma”, disse ele através de um comunicado.

Entretanto, Trump terá que esperar até o resultado da investigação feita pelo procurador geral de Nova York, Eric Schneiderman, antes de fechar a fundação. “A Fundação Trump ainda está sob investigação por esse escritório, portanto, não pode ser legalmente dissolvida até que a investigação esteja completa”, disse Amy Spitalnick, porta-voz do escritório de Schneiderman.

Entre 2012 e 2014, quanto dinheiro exatamente a fundação de Donald Trump enviou aos soldados veteranos? Trump alega que a fundação doou milhões de dólares aos veteranos, agentes de segurança e crianças, além de “inúmeros grupos merecedores”. Ele não compareceu a um debate republicano pouco tempo antes do encontro republicano em Iowa em janeiro e, ao invés disso, realizou uma campanha de angariação de fundos para militares veteranos que ele disse ter gerado US$ 6 milhões.

Ainda assim, Trump deu mais dinheiro da sua fundação para ajudar a manter a mansão do governador de New Jersey do que ele fez para as causas dos veteranos nos 3 anos antes de sua campanha presidencial. Entre 2012 e 2014, sua fundação contribuiu US$ 11 mil para as organizações dos veteranos, segundo declarações do imposto de renda enviadas à Receita Federal (IRS). Ele doou quase 10 vezes a mesma quantia, US$ 100 mil, ao setor educacional dos Cidadãos Unidos, um grupo de ativistas cuja ação judicial levou a Corte Suprema a cancelar quase 1 século de leis e decisões judiciais que culminou na autorização de corporações e sindicatos gastem quantias ilimitadas de dinheiro nas eleições federais nos EUA. Posteriormente, Trump nomeou o presidente do Citizens United, David Bossie, como seu chefe de campanha, mesmo criticando os grandes doadores e prometendo “drenar o pântano em Washington (DC)”.

Apesar de Trump dizer que “100% do dinheiro” de sua fundação foi destinado a caridade, ele contribuiu com US$ 25 mil para um grupo político alinhado com a procuradora geral da Flórida, Pam Biondi, antes que ela decidisse não investigar as alegações de fraude contra a Universidade Trump. Posteriormente, Biondi discursou na Convenção Nacional Republicana e foi nomeada ao comitê executivo para lidar com a transição presidencial. Em novembro, Trump fez um acordo com relação às alegações de fraude por US$ 25 milhões.

Em outubro, Schneiderman determinou que Trump parasse de levantar doações em Nova York por a fundação não era registrada como instituição de caridade. O grupo Citizens for Responsability and Ethics pediu em setembro que o IRS investigassem a doação a Biondi.

“Caso Donald Trump queira realmente ‘drenar o pântano’ e lançar um novo nível de respeitabilidade governamental, há muitos assuntos sérios que devem ser resolvidos e muitos interesses comerciais e financeiros que devem ser revelados. Não simplesmente na véspera de Natal, quando a maioria da América não está assistindo”, disse Noah Bookbinder, diretor executivo da CREW, no sábado (24).