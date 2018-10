Trump: Não sou culpado se republicanos perderem as eleições

O Presidente alegou que os comícios e campanhas realizados por ele têm ajudado os colegas de partido

Na terça-feira (16), o Presidente Donald Trump adiantou que não aceitará a culpa se legisladores do Partido Republicano (GOP) perderem as eleições intermediárias em novembro desse ano. O Presidente alegou que os comícios e campanhas realizados por ele têm ajudado os colegas de partido a manterem a maioria na Câmara dos Deputados no dia do pleito.

“Não, eu penso que estou ajudando as pessoas”, respondeu ele, ignorando as insinuações de que ele assuma a responsabilidade pelas perdas no partido dela nas eleições, como presidentes anteriores costumavam fazer.

“Eu não acredito que alguém jamais tenha tido esse tipo de impacto”, acrescentou.

Trump vem realizando agressivamente comícios de apoio a alguns candidatos republicanos, participando de uma série de eventos nas últimas semanas. Entretanto, o Presidente alega ter ouvido de alguns apoiadores que eles talvez não votem no mês de novembro porque ele não fará parte das eleições.

“Eu não estou concorrendo. Eu quero dizer, há muitas pessoas que disseram isso a mim. ‘Eu nunca, nunca irei e votarei nas eleições intermediárias porque você não está concorrendo e eu não penso que você goste do Congresso”, disse Trump.

“Bem, eu gosto do Congresso”, acrescentou.

Caso os democratas realmente conquistem a maioria na Câmara dos Deputados e continuem a tentativa de impeachment ou outras investigações, incluindo as declarações do imposto de renda de Trump; o Presidente respondeu que “lidaria com isso muito bem”.