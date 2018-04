Trump: “Nosso país está sendo roubado” pela imigração ilegal

Através do Twitter, o Presidente culpo7u os legisladores democratas pela não construção de um muro na fronteira com o México

Na segunda-feira (9), o Presidente Donald Trump disse que “o nosso país está sendo roubado” devido ao fluxo da imigração clandestina; culpando os democratas pela política que ele considera fraca de proteção das fronteiras. “Os agentes da Patrulha da Fronteira (e do ICE) são ÓTIMOS, mas as leis fracas dos democratas não permitem que eles façam o serviço deles. Atue agora Congresso, o nosso país está sendo roubado!” Postou ele no Twitter.

“O México possui o poder absoluto para não deixar essas ‘Caravanas’ de pessoas entrarem no país dele. Eles devem pará-las na fronteira norte deles; o quê eles podem fazer porque as leis nas fronteiras deles funcionam, não deixar que elas atravessem rumo ao nosso país, o qual não possui leis na fronteira eficientes”, postou Trump em outra mensagem no Twitter.

“O Congresso deve aprovar imediatamente uma lei para a fronteira, use a Opção Nuclear se for necessário, para parar esse fluxo massivo de drogas e pessoas. Os agentes da Patrulha da Fronteira (e do ICE) são ÓTIMOS, mas as leis fracas dos democratas não permitem que eles façam o serviço deles. Aja agora Congresso, o nosso país está sendo roubado!” Diz a postagem na íntegra.

As postagens de Trump na segunda-feira (9) ocorreram um dia depois de ele ter postado no Twitter “NÃO MAIS ACORDO SOBRE O DACA”, indicando que não negociaria mais o “Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)”. O programa foi cancelado pelo Presidente em setembro de 2017, mas tem sido mantido em vigor nos tribunais. Em outra postagem no Twitter na manhã de segunda-feira, Trump declarou: “O DACA está morto porque os democratas não se importam ou agem e agora todo mundo (novos imigrantes) quer pegar carona no DACA”.

“Isso não funciona mais”, acrescentou no Twitter. “Devemos construir o muro e manter nossas fronteiras seguras com leis apropriadas. Os democratas não querem fronteiras e sim drogas e criminalidade!”

A postagem ocorreu que Trump ouviu no final de semana que diversos aliados, muitos deles na folha de pagamento do canal de TV Fox News, disseram que a base eleitoral dele pensa que ele esteja “suavizando” com relação à imigração.