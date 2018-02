Trump pede muro aos democratas após morte de jogador

Edwin Jackson morreu atropelado por um imigrante indocumentado que havia sido deportado 2 vezes dos EUA

Na terça-feira (6), o Presidente Donald Trump pressionou os legisladores democratas para que assumam uma postura austera no combate à imigração clandestina, especialmente depois que o jogador Edwin Jackson foi fatalmente atropelado por um motorista indocumentado e intoxicado. O suspeito deu um nome falso durante a ordem de prisão e, posteriormente, os policiais descobriram que ele era natural da Guatemala e tinha sido deportado 2 vezes dos EUA.

“Tão trágico que uma pessoa ilegalmente em nosso país matou o jogador do @Colts Edwin Jackson. Esta é simplesmente uma das muitas tragédias evitáveis. Nós temos que fazer com que o democratas endureçam no que diz respeito à fronteira e a imigração ilegal, RÁPIDO!” Postou Trump no Twitter.

“As minhas orações e sentimentos estão com a família de Edwin Jackson, um homem jovem maravilhoso cuja a vida foi tirada de forma tão insensível. @Colts”, postou ele.

Jackson e o motorista do Uber que o transportava estavam no acostamento de uma rodovia em Indianápolis na madrugada de domingo (4), quando ambos foram atingidos em cheio por uma caminhonete Ford F-150, informou a Polícia Estadual da Indiana. As autoridades identificaram o motorista Manuel Orrego Savala, de 37 anos, que vive de forma irregular nos EUA. Ele já havia sido deportado duas vezes, em 2007 e 2009.

Na segunda-feira (5), o Departamento de Imigração (ICE) informou que Savala também havia sido condenado por dirigir intoxicado (DUI) na Califórnia em 2005. Além disso, ele foi condenado por outros delitos na Califórnia e Indiana.

Jackson, de 26 anos, assinou contrato com o Colts em 2016 e atuou em todos os 16 jogos nessa estação. Ele ficou no banco dos reservas em 2017 devido à uma lesão.