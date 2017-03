Trump pede US$ 1 bilhão para construção de 62 milhas do muro

Calcula-se que a construção de um muro ao longo de toda fronteira dos EUA com o México custe entre US$ 12 bilhões a mais de US$ 20 bilhões

A administração Trump quer o primeiro US$ 1 bilhão de verba para cobrir 62 milhas de muro ao longo da fronteira com o México; que também será utilizada para substituir algumas cercas já instaladas na região. O pedido de US$ 999 milhões feito pela Casa Branca em seu suplemento do orçamento para simplesmente defesa e segurança na fronteira cobriria apenas 48 milhas do novo muro, conforme documentos com justificativas emitidos pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS), obtidos pelo canal CNN.

Esses documentos descrevem exatamente onde a administração planeja iniciar a construção do muro na fronteira, descrita como verba “modesta” no orçamento de 2017. O dinheiro patrocinará 14 milhas de um muro novo em San Diego (CA), 28 milhas de barreiras novas, 6 milhas de um muro novo na região do Vale do Rio Grande e 14 milhas na substituição da cerca em San Diego. As obras tendem a incluir estruturas de concreto, segundo fontes da CNN.

. Pedido “modesto”:

O Presidente Donald Trump fez da construção de um muro ao longo de toda a fronteira dos EUA com o México a base de sua campanha eleitoral e repetidamente tem alegado que o país vizinho pagará pela obra. Entretanto, o pedido inicial de verba para o início da construção tem sido modesto. A administração pediu US$ 1 bilhão em seu suplemento para 2017 e mais US$ 2.6 bilhões para infraestrutura e tecnologia na fronteira em 2018.

Calcula-se que a construção de um muro ao longo de toda fronteira dos EUA com o México custe entre US$ 12 bilhões a mais de US$ 20 bilhões; sem levar em conta a manutenção.

Os pedidos feitos no orçamento também deixam claro que a administração Trump tentar aumentar a segurança na fronteira em outros lugares, especificando o investimento de milhões em centros de detenções e apoio legal para a construção do muro. Além disso, os documentos atestam que os decretos de lei na imigração já estão surtindo efeito, alegando que as prisões aumentaram 50%, acusações judiciais aumentaram 40% e os pedidos de detenção por tempo extra de estrangeiros “deportáveis” cresceu 80%. Quando perguntado, o ICE não tinha informação sobre a administração está usando como base.

. Muro ou cerca?

Embora durante a campanha eleitoral, Trump tenha descrito a construção de um muro, um muro de concreto, várias autoridades de carreira em seguraça no DHS recomendaram cercas vazadas como opção mais segura, ou seja, para ter visibilidade daquilo que acontece do outro lado. O Governo Federal abriu licitações para 2 tipos de construções, segundo o website do órgão: “Um baseado em estruturas de concreto e outro baseado em outros tipos de estrutura”.

Ralph Basham, ex-comissário do Departamento de Patrulha na Fronteira (CBP) durante a administração Bush, disse que, ao invés de pagar por um muro de concreto na fronteira, o governo deveria estrategicamente patrocinar a tecnologia de vigilância e a construção de cercas adicionais tendo como base as recomendações feitas pelo DHS.

. Viabilidade:

“O que a Patrulha da Fronteira necessita para realizar o trabalho?” Questionou Basham. “Muita gente nesse país pensa que esse muro é uma boa ideia, mas, quando você analisa cuidadosamente, talvez não seja a forma ideal de gastar o dinheiro dos contribuintes”.

Em fevereiro, o secretário do DHS, John Kelly, testemunhou junto ao Congresso que alguns patrulheiros o informaram das preocupações relacionadas à um muro de concreto sólido e cercas vazadas. Especialistas também disseram durante a audiência do Comitê de Segurança Nacional da Câmara dos Deputados que uma cerca teria mais vantagens que um muro de concreto, pois os agentes poderiam ver através da fronteira.

Kelly disse que o muro levaria tempo para construir. “Nós não seremos capazes de construir o muro de uma vez em qualquer lugar”, comentou, sem detalhar o tempo de construção e o custo financeiro.

“Eu gostaria que nós estivéssemos bem adiantados em dois anos”, acrescentou ele com relação ao muro. “Isso demorará algum tempo, mas há lugares em podemos resolver imediatamente esse problema”.