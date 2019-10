Trump perde disputa para impedir divulgação do próprio imposto de renda

Na votação de 2 a favor e 1 contra, os juízes da Corte Federal de Apelações rejeitaram a tentativa do Presidente de bloquear as informações dele

Na sexta-feira (11), o Presidente Donald Trump perdeu a apelação dele para impedir que a Câmara dos Deputados tenha acesso aos arquivos financeiros dele. Na votação de 2 a favor e 1 contra, os juízes da Corte Federal de Apelações rejeitaram a tentativa do líder da nação de evitar a empresa de contabilidade contratada por ele, a Mazars LLP, libere os documentos, incluindo as declarações do imposto de renda.

O Comitê de Supervisão da Câmara convocou a Mazars em abril, fazendo que Trump acionasse judicialmente, sob a alegação que tal convocação carecia de “propósito legislativo”.

“Contrário aos argumentos do Presidente, o Comitê possui a autoridade em ambas as determinações da Câmara e a Constituição para emitir a ordem e a Mazars deve acatar”, escreveu o Juiz David Tatel.

“Nós concordamos que, ao emitir a convocação, o Comitê estava emprenhado numa ‘investigação legislativa legítima”, acrescentou.

A determinação judicial de sexta-feira (11), que reafirma a decisão de tribunais de instâncias inferiores, significa que o Congresso poderá obter 8 anos passados dos arquivos das transações comerciais de Trump. Os advogados de Trump ainda podem apelar antes que a decisão entre em vigor.

O Presidente também disputa na justiça o procurador de justiça distrital de Manhattan, Cyrus Vance, numa ação judicial similar contra a Mazars, como parte de uma investigação criminal.

Uma Corte de Apelações concedeu o pedido de Trump enquanto avaliava o caso, no início dessa semana. O tribunal espera ouvir os argumentos sobre o caso na quarta-feira (23).