Trump pergunta a advogados se pode “perdoar” familiares

A equipe legal de Trump, abalada recentemente, tem conversado entre si sobre o poder do Presidente em perdoar

O Presidente Donald Trump teria perguntado aos seus advogados sobre a possibilidade de ele se perdoar, seus familiares e membros do seu círculo de relacionamentos, enquanto a investigação sobre o envolvimento dele com a Rússia se aprofunda. A equipe legal de Trump, abalada recentemente, tem conversado entre si sobre o poder do Presidente em perdoar, segundo o jornal Washington Post.

A avaliação sobre o poder de perdoar seria simplesmente uma especulação, portanto, não sendo levada a sério no momento. “Isso não está no contexto de ‘eu não posso esperar para poder me perdoar”, teria dito um consultor da Casa Branca ao jornal.

Enquanto isso, o antigo advogado de Trump, Marc Kasowitz, tem ocupado um papel menor na equipe que trabalha para ele no caso envolvendo a Rússia, informou a CNN.

O poder de perdoar é concedido aos presidentes no Artigo II, Seção 2, da Constituição, o qual confere ao comandante da nação a força de “anular e perdoar os delitos contra os Estados Unidos, exceto em casos de impeachment”. Isso significa que a autoridade para perdoar se estende a casos criminosos federais, mas não em nível estadual ou impeachment. Nenhum presidente na história do país tentou se perdoar, então, nenhum tribunal avaliou a possibilidade.

Esta é a primeira menção explícita da capacidade de perdoar de Trump e vale frisar que ocorreu apenas a poucos dias que Jared Kushner testemunhará perante o Comitê de Inteligência do Senado, à portas fechadas, assim como farão Donald Trump Jr. e Paul Manafort.

Além de abordar a capacidade de perdoar, a equipe de advogados de Trump estaria juntando motivos para demitir o conselheiro especial Mueller ou forçar a auto demissão dele, segundo o jornal New York Times. Trump tem expressado ira com o aprofundamento do caso envolvendo a Rússia que incluiria as transações financeiras dele e declarações do imposto de renda.