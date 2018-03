Trump prefere “parar” o governo a ter que construir túnel em NY

A ameaça do Presidente acelerou os esforços dele em cancelar o projeto, o qual ele inicialmente pareceu apoiar

O Presidente Donald Trump ameaçou “parar” o Governo ao invés de liberar verba para a construção de um túnel novo que ligaria New Jersey à Nova York sob o rio Hudson. Ele disse que vetaria a proposta de orçamento governamental, que vigorará até 30 de setembro, caso ela inclua verba para o projeto Gateway Tunnel. Sem uma proposta aprovada até sexta-feira (23), os órgãos federais seriam forçados a encerrar as atividades pela 3ª vez durante a administração Trump.

A ameaça do Presidente acelerou os esforços dele em cancelar o projeto, o qual ele inicialmente pareceu apoiar durante o encontro com representantes de New Jersey e Nova York na Casa Branca, em setembro de 2017. Trump, um republicano, inicialmente pressionou a Câmara dos Deputados a cancelar a alocação de US$ 900 milhões de verba para a construção do Gateway. O projeto envolve a construção de um túnel novo sob o rio Hudson por onde passariam os trens das empresas Amtrak e NJ Transit e a substituição da Portal Bridge sobre o rio Hackensack.

A Casa Branca evitou comentar o assunto. O Governador Phil Murphy, considerando o projeto “uma prioridade econômica nacional” e “uma prioridade de segurança nacional”, disse a repórteres em West Trenton, na quinta-feira (8), que esperava que a verba fosse liberada no final.

“Eu ainda estou otimista”, disse Murphy (D-NJ). “Eu ainda acredito que quando algo é tão necessário e com tanto apoio da base, isso será feito. Eu presumo que exista outro drama atrás das cortinas”.

O chefe do Comitê de Transportes da Assembleia Estadual, Dan Benson (D-Mercer), criticou duramente o Presidente pela oposição ao projeto de construção do túnel. “É inacreditável que o dirigente dos Estados Unidos arriscasse a economia e a segurança nacional por qualquer razão que fosse; ainda mais por pura política partidária”, disse ele.

Por enquanto, a verba permanece no projeto orçamentário que libera verba ao governo até 30 de setembro, segundo Matt Hadro, porta-voz do Deputado Federal Chris Smith (R-4th Dist.). A secretária do Departamento Nacional de Transportes, Elaine Chao, alegou durante uma audiência, na terça-feira (6), que New Jersey e Nova York estão pagando menos de 5% do custo do projeto, mesmo que o acordo inicial com a administração do Presidente Barack Obama determine que os estados e o governo federal paguem a metade cada. Os estados esperam cobrir parte dos gastos através de um programa federal de empréstimos e pagar o dinheiro devido ao longo de 35 anos.