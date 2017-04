Trump promete ir à Corte Suprema contra cidades santuários

O presidente postou no Twitter que pretende continuar a luta contra as cidades que se recusarem a colaborar com as autoridades migratórias

Na quarta-feira (26), através do Twitter, o Presidente Donald Trump prometeu levar a luta contra as cidades santuários à Corte Suprema. A postagem foi feita depois que um juiz federal na Califórnia bloqueou os planos da Casa Branca em suspender verbas federais para os municípios que se recusarem a colaborar com as autoridades migratórias.

A decisão de terça-feira (25) de um juiz federal em San Francisco (CA) representa um novo golpe na administração Trump; especialmente quando tenta mostrar progresso na aprovação das promessas de campanha nos primeiros 100 dias de governo.

Numa série de postagens na quarta-feira (26), Trump prometeu que a Casa Branca estava pronta para levar o caso à Corte Suprema e criticou a Corte Federal de Apelação do 9º Circuito, responsável em parte pelo bloqueio da ordem executiva que impedia a entrada nos EUA de cidadãos naturais de 6 países muçulmanos.

“Primeiro, o Nono Circuito decide contra a proibição e agora atinge de novo nas cidades santuários; ambas as decisões (são) ridículas. Vemo-nos na Corte Suprema”, postou o presidente.

O Juiz Federal Distrital William Orrick, que impôs a suspensão temporária da ordem executiva assinada por Trump em 25 de janeiro, não pode ser levada à Corte Federal de Apelações do 9º Circuito; embora esses juízes possam rever a decisão.

Em uma declaração anterior, a Casa Branca mirou em Orrick, alegando que a decisão do magistrado “ reescreveu unilateralmente a política migratória do nosso país”.

“Esse caso é mais um exemplo do excesso cometido por um único e não eleito juiz distrital”, disse a Casa Branca através de um comunicado.

Orrick destacou as discrepâncias de interpretação por parte da administração com relação à ordem executiva, a qual autoriza amplamente a Promotoria Pública Federal suspender a verba de cidades que não colaborarem com as autoridades migratórias na deportação de estrangeiros e outras ações. Ao mesmo tempo, o magistrado interpretou que o Departamento de Justiça talvez possa suspender verbas relacionadas às condições envolvendo a imigração; caso essas condições sejam violadas. O departamento respondeu à decisão alegando que poderia essencialmente continuar a operar como sempre tem feito.

A American Civil Liberties Union (ACLU) e outros grupos de ativistas disse que a decisão judicial representa uma mensagem clara que a ordem executiva de Trump, a 3ª a ser bloqueada judicialmente, pelo menos parcialmente na Corte Federal, é ilegal.