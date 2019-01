Trump propõe proteger “Dreamers” por 3 anos em troca do muro 

A porta-voz da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, recusou imediatamente a proposta do Presidente

Um dia depois que o Presidente Donald Trump propôs o plano dele de suspender a paralização do governo a liberação da verba para um muro na fronteira com o México em troca de proteger alguns grupos imigrantes, os democratas mantiveram a exigência de reabrir o governo antes de qualquer negociação sobre a fronteira.

“Não vamos manter o povo americano, especialmente os funcionários federais, reféns dessas negociações”, disse o deputado federal da Carolina do Sul, Jim Clyburn, membro da liderança democrática disse ao canal Fox News. “Temos a esperança que abriremos com aquilo que ele pôs à mesa, então, vamos avaliar isso e ver onde possamos encontrar o senso comum”.

A rejeição democrata ocorreu ao mesmo tempo em que o Vice-Presidente Mike Pence deixou claro que o Partido Republicano (GOP) planeja seguir em frente com o plano proposto pelo Presidente, ou seja, posições que demonstram pouco progresso na suspensão da maior paralização governamental na história do país. Na manhã de domingo (20), Trump utilizou o Twitter para citar a líder da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e criticá-la por ter rejeitado o acordo.

“A Nancy Pelosi e alguns democratas recusaram a minha proposta ontem (19), mesmo antes de me levantar para falar. Eles não veem crimes e drogas, eles somente veem 2020; o qual eles não irão ganhar. A melhor economia! Eles deveriam fazer a coisa certa e permitir que as pessoas voltem ao trabalho”, postou ele no Twitter.

“Não, anistia não faz parte da minha oferta. Ela é a extensão por 3 anos do DACA. A anistia será usada somente num acordo muito maior, seja na imigração ou algo mais. Assim como não haverá grande esforço para remover os 11.000.000 e mais pessoas que estão aqui ilegalmente, mas cuidado Nancy!” Acrescentou o Presidente.

No programa “Fox News Sunday”, o Vice-Presidente Mike Pence apoiou a posição de Trump, considerando a recusa de Pelosi com relação ao acordo “desanimadora”.

“O que o presidente fez aqui foi arrumar a mesa para um acordo que resolva a crise na fronteira, mantenha a segurança na fronteira e nos conceda uma forma de reabrir o governo”, disse Pence.

No sábado (19), Trump citou num discurso o que ele descreveu como uma oferta para suspender a paralização que incluiria a proteção temporária dos Dreamers, jovens indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância, em troca de US$ 5.7 bilhões para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México.

Nancy rebateu que tal oferta “nem dava para começar” e que ela “não representava um esforço genuíno em restaurar a certeza na vida das pessas”.

“Você tem que começar suspendendo a paralização do governo”, respondeu ela.

Ainda no domingo (20), outros democratas elogiaram a postura dela. O chefe do comitê do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Bennie Thompson, disse que 800 mil funcionários federais afetados pelo impasse precisam ser pagos.

“Nós não deveríamos estar nessa situação”, disse ele no programa “This Week” do canal ABC. “Coloque as pessoas de volta ao trabalho e vamos negociar a segurança na fronteira, mas não mantenha esses 800 mil funcionários reféns dessa situação. Os democratas são a favor da segurança na fronteira, mas vamos conversar sobre isso”.