Trump: Qualquer proposta migratória sem muro é “perda de tempo”

O Presidente postou a mensagem no Twitter na manhã de segunda-feira (5)

Qualquer proposta de reforma do sistema migratório atual que não incluir verba para a construção de um muro ao longo de toda fronteira Entre os EUA e o México é “uma perda de tempo total”, disse o Presidente Donald Trump, na segunda-feira (5), quando dois senadores líderes planejavam divulgar um projeto bipartidário. “Qualquer acordo relacionado ao DACA que não inclua a segurança FORTE na fronteira e o muro tão desesperadamente necessário é um desperdício total de tempo. Cinco de março está se aproximando rapidamente e os democratas parecem não se importarem com o DACA. Faça um acordo!!” Postou Trump no Twitter.

Os senadores John McCain (R-Ariz.) e Christopher Coons (D-Del.) apresentarão na segunda-feira (5) uma proposta de acordo orçamentário antes que os fundos governamentais atuais se esgotem na sexta-feira (9), publicou o The Wall Street Journal.

A proposta bipartidária provê aos beneficiários do Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), conhecidos popularmente como Dreamers, a oportunidade de adquirirem a cidadania e determina a criação de um estudo para determinar quais medidas são necessárias para aumentar a segurança na fronteira, segundo o Journal.

O DACA tem o objetivo de proteger da deportação os jovens indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância. Auxiliares dos senadores detalham que o plano proveria àqueles que residem nos EUA desde 31 de dezembro de 2013 a legalização e a possibilidade de cidadania. O Journal detalhou que o projeto de lei é similar ao da Câmara dos Deputados apresentado por Will Hurd (R-TX) e Pete Aguillar (D-CA).

“É hora de acabar com o impasse para que possamos passar rapidamente para completar um acordo orçamentário de longo prazo que ofereça aos homens e mulheres uniformizados o apoio que eles merecem”, disse McCain. “Apesar de chegar a um acordo já passou da hora para os soldados americanos, a realidade política atual exige cooperação bipartidária na resolução da aproximação da data de vencimento do DACA e a segurança da fronteira ao sul”, acrescentou.

A proposta não contém verba para a construção do muro polêmico ao longo da fronteira com o México, uma das exigências principais de Trump, portanto, tende a provocar a ira de alguns legisladores republicanos. A proposta também permite a legalização de mais pessoas que o plano original do Presidente.

Em janeiro, a Casa Branca anunciou que Trump apoiaria a possibilidade de legalização para até 1.8 milhão de jovens indocumentados em troca da verba da construção de um muro ao longo da fronteira com o México e mudanças radicais no sistema migratório atual. A paralização do Governo Federal por 3 dias aconteceu depois que senadores republicanos e democratas não conseguiram chegar a um acordo sobre os gastos governamentais. Os democratas haviam adiantado que não apoiariam a proposta porque ela não incluía uma solução para o DACA; que Trump decidiu acabar em 2017.