Trump quer que senhorios despejem inquilinos indocumentados

A proposta do HUD impediria que famílias com 1 ou mais imigrante indocumentado morassem em habitações públicas

Senhorios e autoridades habitacionais locais estão se opondo ao plano da administração Trump de despejar os imigrantes indocumentados que residem em imóveis subsidiados, publicou o jornal The New York Times. A proposta do Departamento de Habitação & Desenvolvimento Urbano (HUD) impediria que famílias com 1 ou mais imigrante indocumentado morassem em tais locais, entretanto, administradores de imóveis e senhorios responderam que ela transferiria a responsabilidade do cumprimento das leis migratórias para eles.

Conforme a nova proposta, divulgada em abril, deveriam ser despejadas até 108 mil pessoas que recebem os benefícios, a maioria delas, alegam os administradores e senhorios, são seus inquilinos mais corretos quando o assunto é pagar os aluguéis em dia.

“As autoridades de habitação pagariam o custo de despejar completamente e irem através da justiça despejar essas famílias”, disse Sylvia Blanco, chefe de operações do Departamento de Habitação da Cidade de Austin (TX). No município, as tarifas legais e as despesas com funcionários custariam US$ 1 mil por cada despejo, relatou Blanco à mídia.

Já em Los Angeles (CA), onde pelo menos 30% dos ocupantes das habitações públicas são famílias que poderiam ser afetadas pela medida, o cumprimento da lei custaria aproximadamente US$ 10 milhões.

“Você pode imaginar, caso seja forçado a despejar um terço de todo esse público grande; o impacto que isso teria nas comunidades em geral”, disse Doug Guthrie, presidente e chefe executivo do Departamento de Habitação da Cidade de Los Angeles.

Os imigrantes indocumentados vivem atualmente com numerosas famílias que recebem subsídios na habitação, mas a assistência é geralmente calculada conforme quantos membros das famílias são elegíveis. “A maior parte de nossos membros dizem que é um processo que funciona”, disse Tim Kaiser, diretor executivo da Associação das Autoridades de Habitações Públicas.

O secretário do Departamento da Habitação, Ben Carson, um neurocirurgião aposentado, questionou a proposta quando ela foi divulgada pela Casa Branca, embora a tenha defendido durante uma audiência no Congresso, alegando que “trata-se de senso comum. Você tem que cuidar dos seus primeiro”.