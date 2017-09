Trump tenta “confortar” DREAMers

O Presidente deu a entender que “revisitaria o tema”, caso o Congresso não chegue a um acordo

Na quinta-feira (7), o Presidente Donald Trump utilizou o Twitter para garantir às pessoas deixadas no limbo depois que ele decidiu pelo final do programa “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) que elas “não tinham nada com o que se preocupar”.

“Para todos aqueles (DACA) que estão preocupados com seu status durante o período de 6 meses, vocês não têm nada com o que se preocupar – Nenhuma ação!” Postou ele na rede social.

Na terça-feira (5), o Presidente iniciou o processo de finalizar o programa lançado pela administração Obama que protege da deportação os trabalhadores jovens e indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância. Além disso, ele deu ao Congresso o prazo de 6 meses para que seja encontrada uma solução.

Horas depois do pronunciamento controverso de que a administração atual cancelaria o programa, Trump pareceu voltar um pouco atrás e ofereceu “revisitar o assunto”, caso o Congresso falhe em agir.

“Agora, o Congresso tem 6 meses para legalizar o DACA ( algo que a administração Obama não conseguiu fazer). Caso não consiga, eu revisitarei esse tema!” Postou ele no Twitter na noite de terça-feira (5).