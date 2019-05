Trump tributará México por fluxo de imigrantes na fronteira

O Presidente prometeu tarifar mais 5% todas as exportações vindas do país vizinho, a partir de 10 de junho

Na quinta-feira (30), o Presidente Donald Trump disse que a administração dele imporá tarifas ao México até que o país vizinho impeça de alguma forma o fluxo de imigrantes oriundos da América Central que tentam entrar clandestinamente nos EUA e pedir asilo. Ele postou no Twitter que a tributação começará daqui a poucos dias e poderá aumentar com o passar do tempo se a crise migratória na fronteira continuar.

“Em 10 de junho, os Estados Unidos imporá a tarifa de 5% em todas as exportações que entram em nosso país vindas do México; até que os imigrantes ilegais que passam pelo México rumo ao nosso país PARE”, postou Trump no Twitter.

“A tarifa aumentará gradualmente até que o problema da imigração ilegal seja solucionado; quando, então, as tarifas serão removidas”, acrescentou.

A Casa Branca emitiu um comunicado no qual informa que o México “deve envolver-se e ajudar a resolver” o problema da imigração clandestina.

Trump comentou a decisão na manhã de quinta-feira (30), quando falava com repórteres do lado de fora da Casa Branca.

“Nós iremos fazer algo bastante dramático na fronteira porque pessoas estão entrando em nosso país”, disse o Presidente.

Caso Trump não esteja satisfeito, a tarifa de 5% aumentará para 10% em 1 de julho, para 15% em 1 de agosto, para 20% em 1 de setembro e 25% em 1 de outubro, informou a Casa Branca.

Após o pronunciamento de Trump, o presidente mexicano, Andres Lopez Obrador, enviou uma carta aberta ao presidente dos EUA na qual dizia: “Eu expresso a você que não quero confronto…. Eu proponho aprofundar o nosso diálogo, na busca de outras alternativas para o problema migratório”.