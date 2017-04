Twitter não “entregará” internauta que criticou Trump

O DHS suspendeu a ordem de que a empresa revelasse informações que identificassem um internauta cujas postagens criticam o presidente

A batalha na justiça entre o Twitter e o governo dos EUA terminou na sexta-feira (7), depois que o Departamento de Segurança Nacional (DHS) suspendeu a exigência de que a empresa revelasse informações que identifiquem um internauta cujas postagens criticam o Presidente Donald Trump. A ação judicial poderia ter se tornado na maior briga envolvendo a liberdade de expressão entre o Vale do Silício e Washington-DC, entretanto, terminou mesmo antes de começar.

Na quinta-feira (6), o Twitter apresentou uma ação judicial protestando a ordem, alegando que ela viola o direito de expressão contido na 1ª Emenda Constitucional. Entretanto, a companhia suspendeu a ação na sexta-feira (7), informando que, “agora que a ordem foi cancelada, o Twitter voluntariamente suspende a ação sem prejuízo para ambas as partes”.

O Twitter apresentou a ação judicial para defender a identidade de um internauta que usa a conta @ALT_uscis feed com o propósito de postar os pensamentos de um funcionário federal que trabalha no Departamento de Serviços Migratórios & Cidadania (USCIS). A conta foi aberta há 2 meses e geralmente critica as políticas migratórias da administração Trump, particularmente o plano de construir um muro ao longo da fronteira com o México e a proibição da entrada nos EUA de cidadãos naturais de 6 países de maioria muçulmana.

Especialistas em leis disseram que o Twitter teria bases fortes, caso o problema chegasse aos tribunais, pois o governo atual não apresentou informações plausíveis sobre a necessidade de identificar o internauta crítico.