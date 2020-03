United Airlines cancelará voos devido ao coronavírus

A decisão ocorreu enquanto a epidemia de COVID-19 continua a se espalhar pelo mundo, comprometendo a indústria de viagens

A companhia aérea United Airlines tende a cortar mais voos ao invés de operar aeronaves vazias devido ao medo dos passageiros com relação ao coronavírus, segundo um relatório. O CEO Oscar Muñoz informou aos funcionários sobre a possível redução através de um e-mail, no sábado (29). A 3ª maior viação aérea dos EUA confirmou através de um comunicado no domingo (1).

“Nós estamos gerenciando estrategicamente os nossos serviços domésticos e internacionais, de acordo com as informações federais, a flutuação da demanda e, obviamente, o conselho dos especialistas de saúde”, disse Muñoz. “Tendo como base as tendências atuais, as reduções adicionais de rotas tendem podem ser necessárias”.

Ainda não é certo quais voos, se algum, sejam reduzidos. A companhia, com sede em Chicago (Il.), adiou as datas de início da nova turma de 23 pilotos que supostamente começariam treinamento nesta semana. O comunicado de Muñoz foi divulgado depois do aviso de sexta-feira (28), que a United Cancelaria alguns voos para o Japão, Singapura e Seul, na Coréia do Sul. As restrições de voo para a China e Hong Kong também foram estendidas até 30 de abril.

“Nós manteremos contato próximo com os Centros de Controle & Prevenção de Doenças (CDC), além de outras organizações de saúde, enquanto avaliamos os nossos roteiros”, informou a companhia através de um comunicado.

A decisão ocorreu enquanto a epidemia de COVID-19 continua a se espalhar pelo mundo, comprometendo a indústria de viagens em aproximadamente US$ 46.6 bilhões mensais, segundo a pesquisa realizada pela Global Business Travel Association (GBTA). Isso totaliza US$ 559.7 bilhões anuais, ou seja, 37% de que toda a indústria movimentaria em 2020. A pesquisa também revelou que o vírus também está impactando as reuniões de negócios e eventos, com quase dois terços dos entrevistados relatando que tiveram pelo menos algumas reuniões canceladas devido ao medo do coronavírus.

“É claro que o coronavírus está causando impacto, ou potencialmente econômico, em nossos números, nas companhias e na indústria da viagem em geral”, disse o CEO da GBTA, Scott Solombrino. “Ele está fundamentalmente afetando a forma com que muitas companhias fazem negócios. Caso isso se torne uma pandemia global, as indústria poderá perder bilhões de dólares; que impacto que terá ramificações negativas para toda a economia global”.

O mercado de ações nos EUA caiu 357 pontos, ou seja, 1.4%, na sexta-feira (28), totalizando a pior semana desde a crise financeira de 2008.