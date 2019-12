Universitária indocumentada ganha prêmio, mas não pode sair dos EUA

Esder Chong imigrou com a família da Coréia do Sul para os EUA quando tinha 6 anos de idade e foi escolhida pelo comitê do “Schwarzman Scholars”

A estudante Esder Chong, de 21 anos, imigrou com a família da Coréia do Sul para os EUA quando tinha 6 anos de idade e é um dos milhares de jovens indocumentados beneficiados pelo programa “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA). Recentemente, ela foi agraciada com a bolsa de estudo “Schwarzman Scholars”, um programa internacional de prestígio. Há 3 semanas, o comitê do programa selecionou Chong para estudar na China, ignorando o fato de que a universitária é indocumentada, portanto, correndo o risco de não poder retornar aos EUA.

Caso a jovem vá, ela poderá ser detida depois de participar do programa de mestrado de 1 ano na Tsinghua University em Beijing, uma das mais conceituadas na China. Caso Esder não vá, a oportunidade de uma vida de estar em companhia de líderes globais em potencial num programa altamente competitivo programado para aprofundar o entendimento entre a China e o mundo. Entre os 4.700 candidatos, Chong ficou entre os 145 escolhidos, uma honra que ela aceita humildemente, mas que a deixa em conflito.

A administração da Rutgers University-Newark sabia que Chong era qualificada. Quando a estudante recebeu a notícia da Schwarzman, ela já havia convidada para ser entrevistada para a Rhodes Scholarship. Arthur D. Casciato, diretor da Rutgers Office of Distinguished Fellowship, disse que Esder é a estudante mais corajosa que ele trabalhou nos 20 anos que atua como conselheiro de bolsas de estudo na Rutgers e quando trabalhava na Universidade da Pensilvânia.

O dilema ainda persiste e Chong ainda não sabe o que fazer. Ela consultou advogados, mas o futuro dela, como os dos 16.830 imigrantes indocumentados em New Jersey, tende a ser decidido pela Corte Suprema dos EUA. O Presidente Donald Trump acabou com o DACA em 2017, uma decisão debatida em novembro perante a Corte Suprema, enquanto os jovens imigrantes, conhecido como “Dreamers”, se aglomeravam nas escadarias do prédio em Washington-DC.

Chong não qualificava para ajuda financeira quando começou a aplicar para universidades no último ano do ensino médio. O caminho para educação superior de uma excelente aluna parecia estar fechado, mas a Rutgers University-Newark o abriu. A instituição tem parceria com o The Dream.US, um fundo de bolsas de estudo dedicado aos Dreamers. Por essa razão, Chong escolheu a Rutgers-Newark, posteriormente, convencendo 30 organizações privadas a investirem na educação dela. Na época, ela tornou-se ativista fundando o RU Dreamers, uma organização composta por estudantes indocumentados no Campus. Essa foi a primeira vez em que ela conheceu outros Dreamers que também lutavam para estudar.

Ela assinou o contrato do Schwarzman Award, mas ainda não decidiu se irá.