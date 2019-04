A cidade de Nova York ficará parcialmente ensolarada com a temperatura atingindo os 59º graus (15º Celsius) no sábado (27)

Na sexta-feira (26), os meteorologistas previram que a região norte do estado de Nova York (Upstate) poderá acumular até 3 polegadas (7.6 cm) no fim de semana. A região oeste do estado, próxima das montanhas Adirondacks, incluindo Buffalo (NY), deve ser atingida pela neve no final do sábado (27) e início do domingo (28), de acordo com a Syracuse.com.

“A neve pode ser suficiente para ser retirada com pás em terrenos mais altos”, informou o escritório da National Weather Service (NWS) em Buffalo. “Algumas áreas nos Finger Lakes podem acumular rapidamente entre 2 (5 cm), 4 (10 cm) ou 5 polegadas (12 cm) de neve durante a mudança climática”.

A neve terá desaparecido no domingo (28) à tarde, quando as temperaturas deverão atingir os 40º graus (4.4º Celsius).

A cidade de Nova York ficará parcialmente ensolarada com a temperatura atingindo os 59º graus (15º Celsius) no sábado (27), de acordo com a Accuweather.com.