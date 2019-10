US Postal Center monta “Sala Mal Assombrada” no Halloween

A ideia surgiu em 2018 e fez a alegria de clientes e crianças moradoras no bairro do Ironbound, em Newark (NJ)

Na quinta-feira (31), das 2:00 pm às 7:00 pm, a filial da US Postal Center, localizada na 188 Jefferson St., no coração do bairro do Ironbound, em Newark (NJ), montará uma “Sala Mal Assombrada” para os clientes e moradores nas celebrações do Halloween. Segundo o carioca Mário Bittencourt, proprietário da empresa, a ideia surgiu em 2018 e fez bastante sucesso, motivando-o a repetir a dose esse ano.

“Bem, eu gosto muito de Halloween e por esse motivo decidi criar uma nova tradição, pois na filial da loja na Ferry Street é por onde passa o desfile tradicional. Como eu gosto de tecnologia, não foi difícil montar uma sala mal assombrada para as crianças se divertirem”, disse Bittencourt à equipe de reportagem do BV. “Além disso, muitos clientes e moradores que vieram aqui no ano passado, perguntaram se faríamos novamente em 2019”.

Visando manter a ordem, segurança e garantir a diversão da garotada, a idade máxima para passar pela “Sala Mal Assombrada” é de 13 anos e, na saída, as crianças ganham doces. A entrada é feita pela porta principal da loja, na Jefferson St., e a saída na New York Avenue, uma vez que o estabelecimento fica localizado numa esquina.

Mário adiantou que na quarta-feira (30) será realizada uma “pré-inauguração”, das 2:00 pm às 7:00 pm, também aberta ao público. “É uma experiência diferente porque permite a interação da criança com a brincadeira”, acrescentou. “A nossa equipe convida a todos”.

Anualmente, ocorre ao longo da Ferry Street, a principal via de acesso do Ironbound, o desfile tradicional de Halloween. O evento tem o apoio das autoridades locais e atrai as crianças residentes no bairro e em regiões vizinhas.

O Halloween nos EUA é uma das datas mais emblemáticas no calendário americano. Crianças, jovens e adultos saem fantasiados às ruas para pedir doces, curtir as inúmeras festas e aproveitar as principais eventos por todo país. Trick or Treat (gostosuras ou travessuras): Provavelmente já deve ter visto em algum filme crianças e adolescentes saindo fantasiados pelas ruas locais pedindo doces para os vizinhos. Isso realmente acontece lá nos EUA. Geralmente, os trajes fazem referência a personagens de terror, mas também tem gente que se fantasia de personagens de filmes ou imitando artistas. Caso as pessoas não derem doces, a garotada costuma aprontar algum tipo de travessura para se vingar.

Nesse período do ano, os parques de diversões costumam preparar atrações e exposições mal assombradas para o público. Isso costuma atrair pessoas de todas as idades e turistas de todos os cantos do mundo. Escolas e clubes costumam organizar festas voltadas para os adolescentes. Depois de pedir doces, os adolescentes ficam até mais tarde nas ruas para curtir as comemorações.

A US Postal Center fica localizada na 188 Jefferson St., no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). A “Sala Mal Assombrada” ficará aberta ao público na quinta-feira (31), das 2:00 pm às 7:00 pm.