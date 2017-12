Vai cair 6 polegadas de neve no fim de semana

Especialistas preveem a aproximação de uma tempestade de inverno na região nordeste dos EUA

Os meteorologistas calculam que a neve prevista para esse final de semana em New Jersey acumule entre 4 a 6 polegadas, do Condado de Ocean ao Condado de Cape May, e entre 2 a 4 polegadas na maior parte da das regiões central e norte, exceto nos condados de Sussex e Warren. Um aviso de alerta foi emitido para a tempestade de inverno esperada na metade sul do estado e outro aviso para a metade norte, exceto para os condados de Sussex e Warren. Os avisos entrarão em vigor a partir de 1:00 am de sábado (9) até 1:00 am de domingo (10).

Os especialistas informaram a aproximação de uma tempestade no litoral atlântico, consequentemente, aumentando a possibilidade da primeira queda de neve da estação nesse final de semana. Na análise das condições climáticas de quinta-feira (7), o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) em Mount Holly, calculou em até 4 polegadas a acumulação de neve na região sul de New Jersey, 3 polegadas em partes dos condados de Monmouth e Ocean e 2 polegadas ou menos no Condado de Middlesex através da região norte do estado.

“A neve branda deve acumular poucas polegadas na noite de sexta-feira (8) e durante o sábado (9)”, informou o NWS na tarde de quinta-feira (7).

Os meteorologistas detalharam que a tempestade de inverno que estava afastada no oceano tende a se aproximar mais do litoral, na região nordeste dos EUA, na noite de sexta-feira até a tarde de sábado.

Caso a neve caia e acumule, essa será a primeira quantidade que poderá ser medida na estação em todas as regiões de New Jersey, exceto na área norte do Condado de Sussex. A quantidade mínima medida é a partir de 0.1 polegada, ou seja, qualquer quantidade abaixo disso é considerada traço. Geralmente, a maior parte das regiões no Estado Jardim presencia a primeira queda de neve a partir de 7 de dezembro, segundo o NWS e o climatologista do Estado de New Jersey, David Robinson, baseado na Rutgers University.