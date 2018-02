Vai viajar ao Brasil? Saiba mais sobre a Febre Amarela

Para quem vai viajar, a vacina contra febre amarela dever ser aplicada com 10 dias de antecedência

O Ministério da Saúde recomenda a aplicação da vacina de febre amarela em pessoas que moram em regiões de risco de febre amarela, ou que irão viajar para os locais de risco, caso nunca tenham recebido a vacina ou caso tenham sido vacinados há mais de dez anos.

Para quem vai viajar, a vacina contra febre amarela dever ser aplicada com dez dias de antecedência. Atualmente, a recomendação de vacinação é válida para os seguintes estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, antes de viajar, verifique a página eletrônica do Ministério da Saúde para obter dados atuais.

Atenção: a vacina não pode ser administrada em crianças menores de 9 meses de idade; mulheres amamentando crianças menores de 6 meses de idade; pessoas com alergia grave ao ovo; pessoas portadoras do vírus HIV; e pessoas em de tratamento com quimioterapia/ radioterapia; pessoas portadoras de doenças autoimunes; pessoas submetidas a tratamento com imunossupressores (que diminuem a defesa do corpo).

O Consulado-Geral recomenda que nacionais com viagem marcada para o Brasil e turistas consultem um médico antes de tomar a vacina. Veja as recomendações do Ministério da Saúde: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela. Confira a lista completa de cidades com de risco de contaminação: http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-do-viajante/preparativos-para-a-viagem. Veja as recomendações da World Health Organization: http://www.who.int/ith/updates/20180116/en/. Veja as recomendações do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/yellowfever/index.html