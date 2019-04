Valor de aluguéis atinge índices recordes em NYC

Os aluguéis em Manhattan (NY) subiram 2.6% para US$ 3.217, ou seja, o índice mais alto no 1º quadrimestre

Nas regiões de Brooklyn (NY) e Queens, o valor dos aluguéis alcançaram os índices mais elevados dos últimos tempos, enquanto Manhattan aumentou pela 1ª vez nos primeiros 3 meses de 2019, segundo um estudo divulgado pela StreetEasy, na quinta-feira (18).

Com relação a 2018, o valor dos aluguéis no Brooklyn aumentaram 2.2% para US$ 2.608 mensais, enquanto Queens pulou 2.5% para US$ 2.173. Durante esse mesmo período, os aluguéis em Manhattan subiram 2.6% para US$ 3.217, ou seja, o índice mais alto no 1º quadrimestre.

Historicamente, o inverno é o melhor período para se conseguir apartamentos com valores de aluguel baixos. Graças ao calendário acadêmico e as relocações durante o verão, os meses entre maio e setembro são quando os aluguéis estão mais altos e os senhorios tendem menos a oferecer concessões, como meses extras grátis. Entretanto, o inverno desse ano foi particularmente brutal para os inquilinos.

“Nós acabamos de sair de um inverno estranhamente competitivo durante o qual muitos inquilinos estiveram numa posição mais vulnerável de negociação que nos anos anteriores”, disse o economista Grant Long, da StreetEasy.

Os descontos concedidos pelos senhorios, na realidade, caíram a índices recordes no Brooklyn, Queens e Manhattan. Entre todas as vizinhanças nos 5 bairros, o estudo revelou que somente em 1 deles o valor dos aluguéis caiu: North Brooklyn. O fenômeno ocorreu devido a suspensão por 15 meses da linha L do metrô.

Os inquilinos que buscam apartamentos na região podem se preparar para uma temporada árdua, alertou o economista. “Como os compradores em potencial optaram por alugar enquanto os preços dos imóveis caem, a competição entre os recém graduados e novos moradores na cidade que ingressam no mercado de trabalho influenciarão ainda mais esse fenômeno”, explicou Long.

“Nessa primavera, os senhorios terão a última palavra, portanto, os inquilinos devem estar preparados para se moverem rápido e assim conseguir o lugar que eles adoram”, concluiu.