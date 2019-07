Velório de brasileiro será nesta quarta-feira (10) em Newark

O funeral de Elcio Dimas Costa acontecerá na Alvarez Funeral Home, na mesma cidade

Conforme o obituário da Alvarez Funeral Home, o velório do brasileiro Elcio Dimas Costa, de 57 anos, natural de Poços de Caldas (MG), morador em Newark (NJ), será nessa quarta-feira (10), das 6:00 pm às 9:00 pm. Ele imigrou aos Estados Unidos em 1986 e faleceu em 13 de junho em decorrência do avanço de um câncer de pâncreas. A doença foi diagnosticada em setembro do ano passado.

É importante que os imigrantes conheçam os sintomas iniciais da doença para que ela seja diagnosticada o mais breve possível, aumentando a possibilidade de cura e sobrevida. Os sintomas mais comuns do câncer de pâncreas são dores no estômago e nas costas, perda de apetite e perda de peso sem explicação aparente, indigestão, mudança nos hábitos intestinais, cansaço e anemia. Além disso, o portador do câncer pode apresentar icterícia (pele ou olhos amarelados), dificuldade para engolir e diagnóstico recente de diabetes tipo 2. Dores no abdômen e nas costas, indigestão, perda de peso e cansaço podem ser comuns e parecer inofensivos à primeira vista, mas em alguns casos podem indicar um problema grave: o câncer de pâncreas. Esses sintomas podem demorar a surgir, dificultando o diagnóstico precoce e, consequentemente, seu tratamento.

Segundo amigos, Costa fazia tratamento contra a doença e foi encontrado já sem vida no apartamento onde morava, na Right St., depois que conhecidos telefonaram para ele e não obtiveram resposta. O dono do imóvel foi contatado e abriu a porta do apartamento, encontrando o brasileiro caído no quarto.

Elcio trabalhou no ramo da jardinagem durante mais de 20 anos e era presença constante nos restaurantes brasileiros no bairro do Ironbound. Ele não deixou filhos, segundo parentes.

Após o velório, o corpo de Elcio Dimas Costa será cremado e um sobrinho que reside nos EUA escolherá um local onde deposita-las. A funerária fica localizada na 240 Mount Prospect Avenue, em Newark (NJ). O obituário do brasileiro pode ser acessado através do link: https://www.alvarezfuneralhome.com/notices/Elcio-Costa