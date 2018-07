Vencedor de concurso da NASA, brasileirinho dá palestra no MIT

João Paulo Guerra Barrera desenvolveu o jogo vencedor da NASA com a orientação dos professores da escola em São Paulo

Natural de São Paulo, João Paulo Guerra Barrera é um brasileirinho de 8 anos, sendo o mais jovem escritor bilíngue que se tem notícia no mundo, mérito reconhecido pelo Guiness Book. Ele é o mais jovem brasileiro a vencer um concurso mundial promovido pela National Aeronautics and Space Administration (NASA); voltado para estudantes de até 18 anos. Apesar da pouca idade, ele foi escolhido “Brasileiro do ano de 2017” na categoria educação pela revista Isto É, embaixador do NASA Science Days no Brasil (evento que ensina STEM para jovens e crianças), palestrante, defensor do planeta, apoiador da Agenda ONU 2030 e escritor dos livros bilíngues: “No mundo da lua e dos planetas” e “Morando no espaço”. O pequeno gênio já está trabalhando no enredo de seu próximo livro “Aventuras no Espaço”, que deve ser lançado até o final do ano.

João Paulo desenvolveu o jogo vencedor da NASA com a orientação dos professores da escola, concorreu com 6 mil estudantes do mundo inteiro. Barrera está dois anos adiantados nos estudos. Desde 1994, o Nasa Ames Space Settlement Contest é realizado anualmente pelo Centro Ames de Pesquisa, órgão da agência espacial americana sediado na Califórnia. O concurso é aberto às inscrições do mundo inteiro, por alunos de até dezoito anos, dos ensinos fundamental e médio.

Recentemente, João Paulo esteve em Boston (MA), onde foi o convidado especial da 5ª Edição da “Conferência Mundial sobre o ensino, a promoção e manutenção do Português como língua de herança” que aconteceu no campus do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ele também participou de uma feira brasileira do livro infantil na cidade de Somerville (MA), além de ter sido recepcionado pela consulesa e embaixadora do Brasil em Boston, Glivânia Maria de Oliveira, na sede do Consulado Geral do Brasil em Boston. Ainda na visita a Massachusetts, ele fez uma pequena participação no primeiro dia do evento Focus Brasil Boston, além da visita ter sido tema central de uma reportagem para o programa “Globo Notícia Américas”, do canal Globo Internacional no dia 10 de junho.