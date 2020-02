Vento derruba muro de Trump na fronteira com o México

A parte do muro que desabou na fronteira estava sendo construída para substituir uma barreira já existente em Mexicali (CA)

Na tarde de quarta-feira (29), um pedaço do muro construído pelo Presidente Donald Trump na fronteira da Califórnia com o México foi derrubado pelo vento e caiu no lado do país vizinho. Uma parte da estrutura desabou e foi amparada por uma fileira de árvores, divulgou o Departamento de Polícia de Mexicali (CA). As informações são do canal de TV local KYMA da NBC News. A parte do muro derrubada media 130 pés (40 metros) de comprimento.

O agente Carlos Pitones, do setor de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), em El Centro (CA), relatou que o muro havia sido instalado recentemente e fixado em concreto que ainda não havia endurecido. O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) registrou rajadas de vento de até 37 mph quando o muro caiu.

Um vídeo registrou uma parte do muro na fronteira balançando ao vento enquanto as equipes tentavam estabilizá-lo. A estrutura estava sendo instalada como parte principal da política Trump de estender a barreira física que separa o México dos EUA. A ambição inicial dele era erguer rapidamente uma nova barreira ao longo de todas as 1.954 milhas (3.144 km) de fronteira que, entretanto vêm sendo repetidamente reduzidas.

A parte do muro que desabou na fronteira estava sendo construída para substituir uma barreira já existente. Segundo o canal KYMA, ninguém parecia ter sido ferido pelo colapso do muro. Em janeiro, a mídia informou que o governo Trump estava se preparando para desviar US$ 7,2 bilhões do orçamento do Pentágono para pagar pela construção de muros na fronteira com o México.

Trump já substituiu uma parte deteriorada de muro na fronteira ao longo de um trecho de 23 quilômetros e aproximadamente 41 metros de lâminas de aço em setembro. Quando ele visitou vários protótipos, que custaram US$ 147 milhões, em Otay Mesa (CA), ele considerou as estruturas “incríveis” e assinou o nome dele com um marcador.

Entretanto, os planos de Trump enfrentaram questões sobre o custo e a eficácia. Um vídeo viralizado, postado em dezembro, mostrou pessoas passando facilmente entre as lâminas de aço, antes de fugirem quando uma viatura da Patrulha da Fronteira parou. Outros vídeos surgiram mostrando crianças com menos de 8 anos de idade escalando uma réplica de 18 pés do muro. Um homem foi capaz de subir enquanto fazia malabarismo.