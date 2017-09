Vereador deixa o cargo após fixação por “pelúcia”

Scott Chamberlain é membro de um fã clube em que alguns membros têm fetiche em animais peludos

Um vereador em Connecticut conhecido na internet como a raposa “Gray Muzzle” deixou o cargo depois que os eleitores descobriram o perfil “peludo” dele nas redes sociais. O democrata Scott Chamberlain era membro do Conselho Municipal de New Milford desde que foi eleito em 2015 e deixará o cargo até segunda-feira (11), depois que fotos da página dele no sofurry.com começaram a circular online.

O website abriga perfis de membros do fã clube de pelúcia, um grupo de internautas que criam avatars híbridos de homem/animais e algumas vezes se trajam como os personagens e se encontram pessoalmente. Inúmeros desses fãs também possuem o fetiche sexual envolvendo essas fantasias. Chamberlain insistiu no jornal Danbury News Times que a participação dele no fã clube “não tem nada a ver com sexo e sim interesse nos animais de desenhos animados”. Entretanto, o jornal publicou que alguns dos “loves”, “likes” e “hates” do ex-vereador no website eram de teor sexual e que ele também postou “tolerar” estupros.

Na quinta-feira (7), o prefeito de New Milford, David Gronbach, postou no Facebook que pediu a saída de Scott, pois funcionários públicos “têm que dar o exemplo” e que o vereador estaria agindo dessa forma se deixasse o cargo.