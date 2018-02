Veterano de guerra com green card recebe ordem de deportação

Miguel Perez Jr., de 39 anos, foi posto na solitária no centro de detenção no Condado de Kenosha (Wis.)

Um fuzileiro veterano de guerra das Forças Armadas dos EUA, portador do green card e com uma condenação por envolvimento com drogas, teve o pedido de ser examinado por um médico negado. Ele foi posto na solitária enquanto inicia a 4ª semana da greve de fome como protesto contra a sua iminente deportação, informaram ativistas.

Miguel Perez Jr., de 39 anos, foi posto na solitária no centro de detenção no Condado de Kenosha (Wis.), onde ele está detido desde que o advogado de defesa e apoiadores, incluindo a Senadora Tammy Duckworth (D-Ill.), tentam mantê-lo nos EUA.

Perez atuou em 2 turnos no Afeganistão, entretanto, foi posteriormente condenado por um crime envolvendo drogas e, desde então, recebeu uma ordem de deportação para retornar ao México, um país em que ele não vive desde os 8 anos de idade.

Mark Malecki, porta-voz do escritório do xerife do Condado de Kenosha, confirmou na sexta-feira (23) que o veterano de guerra havia sido transferido para a solitária como parte da segregação administrativa. Entretanto, acrescentou que a mudança do soldado foi decidida para que a dieta seguida por ele seja monitorada e não por razões disciplinares. Na segunda-feira (26), ele transferiu perguntas recebidas para o Departamento de Imigração (ICE). Um porta-voz do órgão se recusou a responder imediatamente tais perguntas.

Ativistas alegam que Miguel estava agendado para ser examinado pelo médido no Broadview Detention Center, na terça-feira (27), mas as autoridades se recusaram a detalhar se foi submetido ao exame.

“Nós já estávamos alarmados com a forma com que ele soava”, disse Sara Walker, uma apoiadora que conversou com Perez na segunda-feira. “Eu venho conversando com ele há mais de um ano e não o tinha ouvido assim. Ele soa ansioso, deprimido e confuso”.

Perez iniciou uma dieta somente de líquidos há mais de 3 semanas em protesto à deportação dele, enquanto aguardava a decisão com relação ao pedido de suspensão da ordem de deportação apresentada pelo advogado dele, Chris Bergin. Ele estava ingerindo 8 onças de leite e garrafas de Gatorade diariamente para balancear as medicações para a desordem de stress pós-traumático.

Numa entrevista realizada pelo jornal Tribune, no sábado (24), Miguel disse que havia parado de ingerir leite desde que havia sido transferido para a solitária. A decisão de transferir o veterano de guerra para a solitária causou revolta em ativistas dos direitos civis, que alegaram o fato de o fuzileiro já enfrentar a possibilidade de separação da família e amigos nos EUA. Isolá-lo numa solitária seria o equivalente à uma punição rara e cruel, disseram eles. Posteriormente, as autoridades deram a Perez um tablete para que assim ele pudesse fazer ligações telefônicas durante o fim de semana.