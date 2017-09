Veto de Trump inclui Coréia do Norte e Venezuela

O Presidente acrescentou os 3 países à lista de estrangeiros proibidos de entrar nos EUA

Na noite de domingo (24), o Presidente Donald Trump expandiu a proibição que impede a entrada nos EUA de turistas e imigrantes naturais de 8 países. “Tornar a América segura é a minha prioridade número um. Nós não permitiremos em nosso país aqueles que não podemos verificar com segurança”, postou Trump no Twitter e anunciando a nova política.

A ordem executiva do Presidente assinada em 6 de março envolve 6 países: Iran, Líbia, Somália, Síria e Iêmen. O Sudão foi retirado da lista. Entretanto, 3 outros países foram incluídos na lista: Chad, Coréia do Norte e Venezuela.

“Essas restrições são vitais às condições básicas e segurança nacional”, alegou um membro da administração atual, também no domingo (24).

As restrições aos três novos países entrarão em vigor à meia-noite de 18 de outubro. As diretrizes serão enviadas às embaixadas e consulados sobre como implantar o novo decreto de lei. Ninguém com um visto válido e vigente terá seus documentos de viagem cancelados, disseram as autoridades.

Esse ano, a administração Trump realizou uma revisão mundial dos procedimentos de imigração e viagem que visam manter a segurança nacional. A administração concluiu que sete países não cumprem os padrões para o compartilhamento de informações que garantem que os visitantes nos EUA não representem perigo: Chad, Iran, Líbia, Coréia do Norte, Síria, Venezuela e Iêmen. O oitavo, Somália, “satisfaz em geral” as exigências, mas as restrições são necessárias devido à “incapacidade do governo em cooperar de forma efetiva e consistente”, além do risco de terror que emana do país, segundo a proclamação presidencial.

O 9º país, Iraque, também não cumpre os requisitos básicos, mas não foi incluído na proibição devido ao combate ao terrorismo e as relações diplomáticas com os EUA. Os países serão removidos da lista assim que cumprirem os padrões de compartilhamento de informações que permitem a identificação de seus cidadãos.