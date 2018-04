VI Conferência Brasileiros no Mundo ocorrerá em maio

O evento contará com a participação de integrantes do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE)

A VI Conferência Brasileiros no Mundo, organizada pelo Ministério das Relações Exteriores, ocorrerá entre 23 a 25 de maio, em Salvador (BA). Ao exemplo das edições anteriores do evento, seu objetivo será o de dar continuidade ao planejamento e implantação de políticas públicas em favor das comunidades brasileiras no exterior.

O evento contará com a participação de integrantes do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, de diversos Conselhos de Cidadãos ao redor do mundo, incluindo de Miami, e de representantes de diversas áreas do governo brasileiro.

A Conferência estará aberta também à participação de lideranças comunitárias vindas do exterior que estejam dispostas a arcar com os custos de passagem e hospedagem. Interessados poderão solicitar participação pelo e-mail [email protected].

De modo a se permitir uma participação mais ampla das comunidades no exterior, o evento será transmitido online por meio de acesso a link que será disponibilizado na página eletrônica da FUNAG (http://www.funag.gov.br).

A participação à distância também poderá dar-se por meio de mensagens encaminhadas a endereço eletrônico que será criado em breve. O e-mail será acessado em tempo real e, sempre que cabível, as mensagens recebidas serão apresentadas no plenário para registro e eventuais comentários dos participantes. Será divulgada, em breve, a agenda da Conferência.