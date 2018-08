Viaduto na entrada do túnel Lincoln será fechado por 2 anos e meio

Duas pistas em ambos os sentidos do viaduto da Rota 495 sobre a Rota 1&9 serão interditadas

O segundo projeto de construção nesse verão será dado início oficialmente daqui a 3 semanas quando duas pistas de um viaduto numa rodovia que leva ao túnel Lincoln, ligação terrestre principal entre NJ e NY, serão fechadas por pelo menos 2 anos. A data de fechamento está agendada para 17 de agosto, quando duas pistas em ambas as direções do viaduto da Rota 495 sobre a Rota 1&9 serão interditadas por 2 anos e 6 meses, informou o Departamento de Transportes (DOT).

A rampa da 31st Street da Kennedy Boulevard para a Rota 495 no sentido oeste fechará uma semana antes, em 10 de agosto.

O projeto calculado em US$ 90.3 milhões para substituir o viaduto de 80 anos da Rota 495 que passa sobre a Rota 1&9 começou em setembro do ano passado. Entretanto, as obras ocorreram debaixo do viaduto, portanto, afetando um número limitado de motoristas durante a noite e finais de semana. A obra principal que começará em 17 de agosto exige o fechamento de uma pista em cada direção e durará até 2021. Uma rampa da Rota 3 e da New Jersey Turnpike também serão reduzidas de 2 pistas para 1 pista. A Xclusive Bus Lane que utiliza a pista no sentido oeste da Rota 495 na qual transitam ônibus para o Lincoln Tunnel permanecerá aberta durante o projeto.

Mais de 9.200 veículos passam por hora pelo viaduto nos horários de pico nas 4 pistas, portanto, provocando engarrafamentos quilométricos caso aconteça qualquer problema. Nas horas de pico à noite, o volume de tráfego excede 10.100 veículos por hora. Isso inclui 1.800 ônibus que utilizam a pista Xclusive Bus Lane das 6:00 am às 10:00 am e retornando a New Jersey à noite utilizando a Rota 495.

As autoridades não anunciaram o início das obras até que o elevado Pulaski Skyway fosse reaberto em 30 de junho nos dois sentidos para assim prover rotas alternativas. A New Jersey Turnpike também têm projeto de substituição de viadutos em certas áreas do Condado de Hudson que também esperaram até a reabertura da Pulaski Skyway. O DOT informou que as autoridades coordenaram o projeto do viaduto da Rota 495 com esse e outros projetos regionais para minimizar o congestionamento no trânsito.

Especialistas sugeriram que os motoristas que trafegam pela área diariamente acordem mais cedo ou utilizem os ônibus que trafega pela Xclusive Bus Lane; o mesmo valendo na volta para casa.