Viajantes barrados, portadores de green card correm para voltar aos EUA

Cidadãos naturais de 7 países muçulmanos se apressam para entrar nos EUA antes que um juiz federal reinstaure a proibição de Trump

Começou a corrida para os viajantes naturais dos 7 países muçulmanos para entrarem nos EUA antes que o Presidente Donald Trump apele contra a decisão judicial que suspendeu no sábado (28) seu decreto de lei na imigração. A ordem proíbe a entrada no país de cidadãos naturais de 7 países: Iraque, Iran, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, paralisa temporariamente o programa de refugiados e suspende indefinidamente a entrada de refugiados sírios nos EUA.

“Se você está tentando viajar aos EUA com um visto válido, deve embarcar em um avião o mais breve possível”, informou o Urban Justice Center aos viajantes. Eles esperam cruzar o oceano atlântico antes que um juiz federal reinstaure a proibição de Trump.

Ainda no sábado (28), o presidente postou no Twitter várias críticas ao juiz federal de Seattle, James Robart, que suspendeu temporariamente o projeto de lei a favor dos promotores públicos dos estados de Washington e Minnesota.

“A opinião deste pseudo-juiz, que essencialmente retira o poder de fazer cumprir as leis do nosso país, é ridícula e deve ser anulada!” Postou no Twitter.

Evidentemente furioso na tarde do mesmo dia, Trump postou novamente. “O que está acontecendo com nosso país quando um juiz impede um plano de proibição de viagem do Departamento de Segurança Nacional e qualquer um, mesmo aqueles com más intenções, podem entrar nos EUA?” Diz a postagem.

“Porque a proibição foi suspensa por um juiz, inúmeras pessoas perigosas e ruins podem invadir o nosso país. Uma decisão horrível”, acrescentou.

A Casa Branca prometeu um apelo de emergência contra a decisão de Robart, mas até o final de sábado não havia apresentado nenhuma. As autoridades adiantaram que estavam preparando uma.

Entre aqueles que estavam se apressando para retornar aos EUA estava a estudante de Direito da Fordham University, Farimah Kashkooli, de 33 anos, cuja filha doente estava presa em Teerã, Iran, devido ao decreto de lei de Trump. Alma Kashkooli, que fala e caminha com dificuldade, além de sofrer convulsões, estava agendada para ser submetida à cirurgia ocular e outros procedimentos cirúrgicos que podem salvar sua vida em Pittsburgh (PA) semana passada. Farimah teve que deixar Nova York para pegar a filha pode fazer com ela também não possa retornar aos EUA.

A solução surgiu ainda no sábado, quando um parente decidiu levar a menina a Istanbul, de onde Kashkooli a traria para Nova York. Ela espera ter retornado aos EUA até meados dessa semana, antes que qualquer decisão judicial seja tomada sobre o assunto.

“Nós estamos com os dedos cruzados e desejando o melhor na esperança de que o tempo esteja do nosso lado”, disse a advogada da estudante, Shaimaa Hussein.

Ibrahim Bahr Uloom, membro do parlamento iraquiano, elogiou Robart. “O sistema de justiça dos EUA é melhor que a diplomacia iraquiana”, disse ele. “Hoje, nós agradecemos ao poder judiciário iraquiano”.

Algumas companhias aéreas alertaram os clientes a se apressarem. A Lufthansa da Alemanha alertou que as regras nos EUA poderiam mudar a “qualquer momento”.

Em sua decisão, Robart, de 69 anos, frisou a importância dos três poderes governamentais e o conceito de separação de poderes.