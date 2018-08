Viatura com adesivo pela metade é confundida com “ICE”

O adesivo ainda não terminado numa das portas tem as letras “ICE”, pois é o final da palavra “POLICE”

O Departamento de Polícia de Princeton está trocando a sinalização de uma caminhonete de patrulha e, enquanto o trabalho é feito, um adesivo ainda não terminado numa das portas tem as letras “ICE”, pois é o final da palavra “POLICE”. O fato tem deixado algumas pessoas na cidade um pouco nervosas, fazendo com que o departamento esclarecesse algumas coisas ao público.

Não se trata do ICE, as iniciais de “Immigration and Customs Enforcement”, postou o departamento em sua página do Facebook, na quarta-feira (8).

“Aparentemente, algumas pessoas se enganaram com a nossa viatura que foi reformada recentemente com um veículo do Immigration and Customs Enforcement”, diz a postagem.

Para esclarecer as coisas, o Departamento de Polícia de Princeton (PPD) postou fotos dos veículos com os adesivos terminados, assim como viaturas reais do ICE.

“A caminhonete reformada na foto receberá o resto do adesivo na sexta-feira (10)”, explica a postagem.

Princeton é sempre citada como comunidade “santuário” no atual debate migratório. Oficialmente, a cidade é membro do movimento “Welcoming America” (América receptiva, em inglês).

O ICE já realizou muitas batidas migratórias em Princeton ao longo dos anos, como geralmente é feito em comunidades em New Jersey com populações expressivas de imigrantes.