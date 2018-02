Vice-prefeito demitido por insultar imigrantes mantém emprego público

Rick Blood perdeu o cargo após comparar em sua página no Facebook os imigrantes a “guaxinins” e Trump a “exterminador”

O ex-vice-prefeito de Mendham, Rick Blood, removido da posição depois de postar em sua página no Facebook uma mensagem na qual comparou os imigrantes a “guaxinins”, manteve o cargo de diretor de trabalhos públicos na Prefeitura de Roxbury. Ele trabalha na cidade há quase uma década e compareceu ao trabalho na terça-feira (13), ou seja, na manhã seguinte após ter criticado por cerca de 30 pessoas durante a reunião pública realizada pelo Comitê Municipal de Mendham Township. O encontro foi concluído com um pedido de desculpas de Blood, salvas de palmas da parte dos presentes e a saída dele após 2 meses no cargo.

A ONG defensora dos direitos dos imigrantes que mobilizou a oposição em Mendham Township não busca a demissão dele em Roxbury. Entretanto, está pedindo às autoridades locais a montagem de um painel ou outras medidas que abordem a polêmica que atraiu atenção nacional.

“Este é um ser humano. Nós não estamos tentando que ele seja demitido”, disse Karol Ruiz, presidente adjunta da Wind of Spirit, na quarta-feira (14), com relação a Blood. “Nós lutamos pelos direitos civis e ele tem os direitos dele, entretanto, nós pedimos ajustes, um diálogo real”.

O administrador de Roxbury Township, John Shepherd, disse que foi notificado da postagem de Blood no Facebook, a qual ele copiou e colou um texto comparando os imigrantes a “guaxinins que vivem num porão” e elogiou Trump como o “exterminador”, poucas horas depois no domingo (11).

“Conforme a nossa perspectiva, nesse ponto, não é algo que impactará Rick na capacidade dele de atuar aqui”, disse John. “Nós avaliamos algumas de nossas políticas e aquilo que foi dito. Isso é algo que foi feito fora do horário de trabalho, não relacionado a Roxbury Township. A opinião dele, ou a opinião de qualquer pessoa, com relação às questões federais, imigração ou qualquer outra coisa, não impacta o que eles fazem no cotidiano aqui”.