Vício em drogas faz vítima fatal na comunidade brasileira em NY

No sábado (12), o corpo de Matheus B. dos Santos, de 26 anos, foi velado e cremado em Mount Vernon (NY)

O vício em remédios controlados derivados do ópio e o consumo de outras drogas matam diariamente aproximadamente 140 pessoas nos EUA. A dependência química também afeta a comunidade brasileira, resultando em vítimas fatais. Na madrugada de quinta-feira (10), Matheus B. dos Santos, de 26 anos, morador em Mount Vernon (NY), perdeu a luta para a dependência química. No mesmo dia, Bianka dos Reis iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/funeral-expenses-for-matheus; cujo objetivo é angariar US$ 15 mil para as despesas com o funeral e cremação do jovem. Até a tarde de terça-feira (15), haviam sido arrecadados US$ 15.534.

“Nota de Falecimento: É com muito pesar que informamos o falecimento de Matheus dos Santos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, dia 10 de Outubro de 2019. Matheus foi um filho, irmão, tio e amigo, querido e amado por muitos.

Matheus, um rapaz sonhador que acreditava e lutava por uma vida melhor, foi o fundador do “Upstairs” da Igreja CANY-MV, um grupo de jovens que se reúne com o propósito de buscar a presença de Deus e ali ele passou alguns dos melhores momentos de sua vida.

Matheus travou uma árdua batalha e teve sua vida ceifada pelo vício. Nosso coração está sangrando, mais que a trajetória do Matheus não tenha sido em vão, que ela possa estar ensinando aos jovens que as “drogas” não são a saída, que possamos buscar mais de Deus e entender que um “ato” momentâneo pode custar a vida e a eternidade. Jovens, não se envergonhem em pedir ajuda, não se preocupem com as opiniões alheias.

Diante da dor e do sofrimento que a nossa família está passando, gostaríamos de contar com o carinho e a ajuda da comunidade para que possamos arcar com as despesas funerárias. Desde já agradecemos pela ajuda e pelas orações de todos. Que Deus os abençoe”, postou Bianka no GoFundMe.com.

Conforme o obituário da Riverside Memorial Chapel, o velório de Matheus ocorreu no sábado (12), seguido de culto fúnebre e cremação com a presença somente de familiares e amigos íntimos.

Em 8 de fevereiro desse ano, um outro brasileiro morreu de overdose de drogas na região do MetroWest, Massachusetts. O nome da vítima não foi divulgado para que fosse mantida a privacidade da família e amigos. As informações foram do blogger Jehozadak Pereira (MundoYes.com).

. Mãe posta “decadência” física de filho usuário de drogas:

Como muitas fotos de antes e depois, as imagens que Jennifer Salfen Tracy compartilhou nas redes sociais mostram uma diferença contrastante. Entretanto, tais fotografias são particularmente trágicas: Elas revelam a devastação dramática provocada pela dependência química no filho dela mais velho, Cody Bishop.

“A cara da heroína e anfetamina é uma realidade para tantas famílias e pessoas no mundo hoje em dia”, postou Jennifer no Facebook. “Eu aprendi nesse caminho a dor que tantas famílias e pessoas lidam com o mesmo coração partido, mas simplesmente não falam sobre isso”.

Tiradas com 7 meses de diferença, a primeira foto mostra um homem jovem e saudável com ombros largos, musculoso e cabelos loiros. A foto posterior mostra um fantasma do homem anterior. Bishop ainda mantém o mesmo corte do cabelo louro, mas está esquelético, com os ossos da clavícula proeminentes revelados pela camiseta e feridas espalhadas pela pele. Apesar de Jennifer não está somente preocupada com a aparência do filho, ela está apavorada porque perdeu contato com ele.