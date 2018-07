Vídeo de brasileira atacada por “raccoon” viraliza na internet

A arquiteta Dani Guarini foi atacada por um guaxinim quando entrava num restaurante em Miami (FL)

Na quarta-feira (25), a arquiteta Dani Guardini, moradora em Miami (FL), foi atacada por um guaxinim (raccoon, em inglês) quando entrava num restaurante local. O animal, de porte médio, estava próximo à entrada do estabelecimento comercial. Admirada com a beleza dele, a brasileira parou para observá-lo, quando foi atacada numa das pernas. Ela foi levada ao hospital local, onde recebeu injeções e os ferimentos foram desinfetados e cobertos com curativos.

O guaxinim dorme o dia todo e sai à noite para procurar comida. Ele persegue sua presa em águas rasas ou no chão, arranhando, virando e examinando de perto assim que a vítima é capturada. No entanto, ele só a consome se o cheiro for aprovado por seu apurado faro. Em áreas frias, os animais passam o inverno em tocas e buracos nas árvores. Apesar de dormirem profundamente, eles não hibernam, saindo de seu esconderijo assim que o tempo esquenta um pouco. Tais animais são encontrados nas Américas e são conhecidos também pelo nome inglês de “raccoon”. No Brasil, “guaxinim” e “jaguacinim” referem-se às diversas espécies. Existe também na Europa Central, Cáucaso e no Japão, onde se estabeleceram após animais de estimação terem fugido para outras regiões.

. Vídeo viraliza:

Depois de receber os primeiros socorros no hospital, Dani postou o vídeo do ataque no YouTube, que viralizou na internet e dividiu opiniões, sendo algumas delas solidárias, sarcásticas e outras críticas.

“Pensa numa brasileira debilóide…sai do Brasil..chega em Miami, vai filmar o guaxinim..com cara de pateta..e cheia de futilidade…..depois que tomou a mordida do bichinho.. bateu nele pra soltar…..tadinho, ele é que foi vitima..tô preocupado com o bicho…..afinal só ela pegar agua oxigenada do cabelo e jogar na perna”, postou Zé Povinho.

“Melhoras ao nosso amigo Guaxinim, melhoras a ele”, postou Igor Andrade.

“Força guaxa! #somostodosguaxinim”, postou AR.

“Geteeeemmm, Olha o que é Morar em Miamiiiiiii #melhordoanoatéagora”, postou Jaime da Silva Epifânio.

“Morreu, mas passa bem”, postou Bruno M.

“Coitada da moça”, postou Call me arrogant.

“Filmar sem a autorização dele, ele ficou com raiva”, postou Ildefonso Lopez Almeida.

Até a tarde de sexta-feira (27), o vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=51M2hlri_m8, recebeu 8.710 visualizações.