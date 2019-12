Vídeo mostra adolescente morrendo em cela do ICE

Carlos Gregorio Hernández Vásquez, de 16 anos, foi encontrado morto na manhã de 20 de maio

O adolescente Carlos Gregorio Hernández Vásquez, de 16 anos, era um imigrante guatemalteco que atravessou clandestinamente a divisa entre o México e os EUA através do rio Grande, perto de Weslaco, no Texas, em 13 de maio. O jovem estava sozinho quando foi preso por patrulheiros e enviado para um centro de detenção temporário em McAllen (TX). Seis dias depois, uma enfermeira mediu sua febre de 39,4 e diagnosticou uma gripe. Hernandez foi encontrado morto na cela dele às 6 horas da manhã, em 20 de maio, no chão do banheiro de sua cela. Um vídeo revelado na quinta-feira (5) mostra as últimas horas de agonia do adolescente e questiona a versão que os patrulheiros deram sobre os cuidados médicos que o jovem recebeu.

O vídeo, obtido pela organização do jornalismo investigativo ProPublica, registra a última noite de Hernández com vida. A gravação das câmeras de segurança do centro de detenção começa às 1h20 da madrugada. O adolescente tenta deitar-se no leito de cimento da cela nº 199. Seu companheiro de cela dorme sob um cobertor térmico. Hernández parece inquieto e não consegue Ele se levanta, aproxima-se do banheiro da cela e cai outra vez, agora com convulsões.

O vídeo é cortado à 1h47 da madrugada. Segundo os registros do centro de detenção, os policiais verificaram que Hernández estava bem três vezes durante as quatro horas seguintes. A Patrulha da Fronteira (CBP) não detalhou em que consistiam essas “verificações”. O vídeo começa novamente às 5h48 da manhã: o corpo de Hernández está na mesma posição, no chão, sem se mover. O companheiro de cela se levanta, encontra o corpo e alerta os agentes.

A ProPublica garante que obteve as imagens da polícia local de Weslaco, que investiga a morte do menino, e que, por sua vez, as obteve na CBP. As imagens revelam contradições na versão que a CBP deu inicialmente sobre o incidente. As dúvidas começaram quando a autópsia revelou que Hernández havia morrido de uma infecção relacionada à gripe. As autoridades não explicaram por que ele não foi transferido para um centro médico ou foram prestados cuidados a um menor que teve febre alta no início da noite.

Além disso, o relatório dos agentes informa que o corpo foi encontrado em uma inspeção de cela durante a noite. O vídeo mostra que foi o colega de cela que encontrou Hernández de manhã e quem notificou os agentes.

Carlos Hernández é o sétimo caso documentado em que um menor imigrante morre nas mãos da CBP. O primeiro conhecido foi o de Jakelin Caal, quase 1 ano atrás, em El Paso. Na última década, ninguém havia morrido, embora os números de detidos fossem semelhantes. Grupos de ativistas e congressistas democratas denunciaram que a crueldade no tratamento de imigrantes na fronteira é deliberada por parte do governo de Donald Trump e essas são suas consequências.

A inspeção interna do CBP denunciou as condições desumanas em que os imigrantes, às vezes, ficam trancados por dias ou semanas, dada a resistência da administração em transferi-los ou deixá-los em liberdade condicional. As crianças devem permanecer no máximo 72 horas em centros de detenção temporária na fronteira antes de serem transferidas para os centros do departamento de Serviços Sociais. De lá, elas são enviadas ao sistema de recepção ou liberadas para morar com parentes nos EUA.

“Enquanto as autoridades de imigração estavam sentadas, um menino jazia morrendo de gripe em um piso de concreto, em uma poça de seu próprio vômito, ao lado de um vaso sanitário”, afirmou em um comunicado a presidenta da ONG “Families Belong Together”, Jess Morales Rocketto. “Três crianças morreram de doenças relacionadas com a gripe sob a vigilância da administração Donald Trump no último ano. Precisamos imediatamente de medidas para que as crianças recebam os cuidados vitais que merecem e para garantir que não morram mais em celas”, ressaltou Morales.

Confira o vídeo através do link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YN_CXOS3yuc&feature=emb_logo