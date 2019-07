Vizinhos impedem que agentes do ICE prendam imigrante

Agentes de imigração tentaram prender um imigrante e o filho dele de 12 anos, mas foram impedidos pelos vizinhos da família

Na manhã de segunda-feira (22), um agente do Departamento de Imigração (ICE) tentou efetuar uma prisão em Hermitage (Tenn.), entretanto, vários vizinhos formaram uma corrente humana para que o imigrante e o filho de 12 anos entrassem em casa. O incidente aconteceu na região de Valley Drive e Forest Ridge Drive, onde o indivíduo entrou na caminhonete com o filho e uma viatura do ICE o bloqueou. Durante algumas horas, vizinhos saíram em auxílio do vizinho, levando água, gasolina e toalhas molhadas para que eles pudessem permanecer no interior do veículo.

“Nós garantimos que eles estivessem água, comida, abastecemos o veículo quando o combustível estava acabando, tudo OK”, relatou Felishadae Young.

Eventualmente, depois de 4 horas, os vizinhos formaram uma corrente humana para permitir que pai e filho corressem para dentro de casa. Eles conseguiram entrar na residência e os agentes do ICE foram embora.

O agente do ICE tinha um mandado administrativo. Apesar do documento permitir que o ICE prenda alguém, ele não autoriza que os agentes tirem à força alguém do interior de casas ou veículos.

“Havia dois agentes de imigração dizendo a eles que possuíam um mandado administrativo, o que não é a mesma coisa que um mandado judicial. Eles tentaram amedronta-los para que saíssem do carro”, disse Daniel Ayoadeyoon, um advogado local que foi ao local para ajudar. “Eles (agentes) diziam: ‘se vocês não saírem, nós vamos prendê-los, nós vamos prender o seu filho de 12 anos’ e isso simplesmente não é legal, não é a lei correta”.

Também estiveram presentes 4 agentes do Departamento de Polícia de Nashville. Eles não ajudaram na tentativa de prisão, mas simplesmente compareceram depois de terem sido contatados pelo ICE. Várias pessoas filmaram a cena e a postaram no Facebook.

Os vizinhos dizeram que, apesar de os agentes do ICE tenham ido embora, eles podem voltar e, caso isso aconteça, fariam tudo novamente para ajudar os outros vizinhos.

“Eu sei que eles voltarão e, quando eles voltarem, nós também voltaremos”, disse Young.

Após o incidente, os vizinhos formaram novamente uma corrente para que a família entrasse num carro e saísse da casa. “Eu entenderia se essas pessoas fossem criminosas, mas elas não são, simplesmente querem sustentar seus filhos”, disse a vizinha Stacey Farley. “A família não incomoda ninguém, eles trabalham todos os dias, eles voltam para casa, as crianças deles pulam no trampolim, é simplesmente uma vizinhança”, concluiu.