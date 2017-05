Voluntários brasileiros são homenageados em Washington-DC

Os cariocas Manuella Rodrigues e Guilherme Coutinho foram destaque na 22ª cerimônia anual do US Prudential Spirit of Community Awards



Na noite de domingo (7), os voluntários cariocas Manuella Rodrigues, de 17 anos, e Guilherme Coutinho, de 18 anos, foram homenageados durante o jantar de gala ocorrido no Smithsonian’s National Museum of Natural History. A cerimônia marcou o 22ª apresentação anual do US Prudential Spirit of Community Awards.

Manuella e Guilherme foram agraciados com troféus especiais entregues pelo CEO financeiro da Prudential, John Strangfeld, durante a celebração, a qual ocorre no mês de maio e tem o objetivo de apresentar os voluntários de destaque nos EUA de cada estado. Os recipientes também foram homenageados pessoalmente pelo trabalho voluntário de destaque pelo campeão olímpico e recordista mundial Michael Phelps. Os jovens brasileiros foram nomeados os violuntários jovens de destaque pelo programa Prudential Spirit of Community Awards do Brasil em dezembro de 2016. Eles receberam homenagens, incluindo a viagem com todas as depesas pagas para participarem das comemorações em Washington-DC.

Manuella é aluna da Universidade Federal Fluminense (UFF) e desenvolveu um novo método educacional individualizado que utiliza jogos digitais para reforçar as lições aprendidas em sala de aula em apoio ao tratamento de crianças com determinados tipos de deficiência. Ela começou a pesquisar outros métodos educacionais para desenvolver um modelo no qual o processo de aprendizagem ocorresse naturalmente. Com o apoio de professores e colegas de turma, ela teve a sua disposição uma sala e computadores para pudesse iniciar o projeto, chamado “Smart Games”. O projeto de Manuella já atendeu 120 jovens até o momento, sendo 5 deles estudantes com necessidades especiais, visando a melhoria da educação e promover o desenvolvimento do país.

Já Guilherme, aluno do 4º nível da Escola Técnica (CEFET/RJ), desenvolveu um projeto independente e sem fins lucrativos que organiza e promove oportunidades para outros jovens voluntariarem na ajuda de instituições de assistência a ONGs, comunidades e famílias pobres nas duas maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. A iniciativa, que envolve 70 voluntários com idades entre 15 e 18 anos, já visitou mais de 10 instituições no Rio, como asilos, orfanatos, abrigos e já ajudou mais de 650 pessoas na cidade. As atividades do grupo envolvem a criação de bibliotecas para crianças necessitadas, promover campanhas de doação de sangue, alimentos, roupas, brinquedos e artigos de higiene pessoal, além de promoverem palestras sobre aplicações para universidades e vagas de trabalho. A iniciativa de Guilherme envolve longas horas de esforço e dedicação na verificação das necessidades principais das ONGs, organização de campanhas de coleta e encorajamento de seus membros.

“Esses homenageados têm realizado trabalhos exemplares que contribuem para a saúde e vitalidade de suas comunidades e esperamos ver as coisas fantásticas que eles conquistarão no futuro”, disse John Strangfeld. “Parabéns a cada um desses voluntários jovens e extraordinários”.

Também participaram do jantar de gala voluntários de destaque do programa Prudential Spirit of Community Awards naturais do Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Irlanda, Índia e China.