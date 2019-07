Wesley Safadão fará show Arena Delícia de Minas

O espetáculo acontecerá na Arena Delícia de Minas, no bairro do Ironbound

Em 28 de setembro, sábado, o cantor Wesley Safadão agitará o palco na Arena Delícia de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Após três anos, essa será a segunda vez que o artista brasileiro se apresentará na maior cidade de New Jersey. A portaria abrirá às 4:00 pm e o espetáculo começará às 8:00 pm. Durante o espetáculo, ele cantará os seus maiores sucessos. A Arena Delícia de Minas fica na 36 Clover Street, entre as ruas Merchant e Polk.

Os ingressos podem ser obtidos online através do website:www.tiktx.com ou pessoalmente no restaurante Delícias de Minas, também no Ironbound, a partir de 30 julho, às 8:00 pm.

Desde que foi criada, a Arena Delícias de Minas tornou-se palco de grandes eventos, como o rodeio anual, entre outros.

“Certamente, esse será mais um grande evento e o Safadão cantará os seus maiores sucessos”, adiantou o empresário mineiro Wendell Correia, do Delícia de Minas.

Wesley Oliveira da Silva, nome de batismo de Wesley Safadão, nasceu em Fortaleza (CE), em 6 de setembro de 1988. Começou a cantar com 15 anos de idade fazendo parte de uma banda que reunia seus irmãos e primos. A partir de 2007 a banda passou a fazer shows em vários estados do Nordeste.

Além de Wesley, a Banda “Wesley Safadão & Garota Safada” já teve a participação de diversas vocalistas, entre elas: Márcia Felipe, Dani Rodrigues, Samyra Show e Gil Mendes. A banda lançou oito CDs e dois DVDs. Entre as músicas mais tocadas se destacaram: “Eu vou pagar pra ver”, “Gelo na balada”, “Eu sou ciumento mesmo”, “Eu tô na boa”, entre outras.

Em fevereiro de 2015, já em carreira solo, Wesley realizou sua primeira turnê internacional nos Estados Unidos, com casas sempre lotadas. Em novembro de 2015, lançou em formato de CD e DVD “Ao vivo em Brasília”, gravado em uma grande produção realizada no Estádio Mané Garrincha, que colocou a música “Camarote” como uma das mais tocadas no país. Nesse mesmo ano, o cantor fez uma participação especial na música “Aquele 1%”, da dupla sertaneja, Marcos e Belutti, que veio a se tornar um de seus maiores sucessos.

Outro grande ponto da carreira de Wesley Safadão e foi o da sua estreia na televisão. O artista fez sua primeira aparição em programa com exibição nacional no Domingão do Faustão, da Rede Globo. Em seguida, voltou ao palco do Fausto Silva em menos de seis meses por aclamação popular e mostrou ao vivo 8 músicas. A partir daí vieram outros programas: Caldeirão do Huck, Mais Você, Show da Virada, Criança Esperança, Esquenta, Encontro Com Fátima, Tv Xuxa, Vídeo Show, Profissão Repórter, Hebe, Sábado Total com Gilberto Barros, entre outros.

O reconhecimento nacional veio com as primeiras apresentações do cantor pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Sudeste e o Centro-oeste atualmente são regiões de forte atuação de Wesley Safadão.